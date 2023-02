Τηλεφωνική επικοινωνία Προέδρου Αναστασιάδη με Αλ Σίσι

Την εκτίμησή του για τη στενή συνεργασία Κύπρου-Αιγύπτου εξέφρασε στον Αιγύπτιο ομόλογό του Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, σύμφωνα με ανάρτησή του στο Twitter, το Σάββατο.

Όπως αναφέρεται, στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ των δύο ηγετών, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επανέλαβε τη βαθύτατη εκτίμησή του «για τη στενή και γόνιμη συνεργασία» τους, η οποία έχει οδηγήσει «στην πρόοδο των σχέσεών μας σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς».

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ευχαρίστησε επίσης τον Αιγύπτιο πρόεδρο «για τη φιλία και την υποστήριξή του» και μετέφερε τις θερμότερες ευχές του «στον φιλικό λαό της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για συνεχή πρόοδο και ευημερία».

Always a pleasure to receive a call from @AlsisiOfficial. I reiterated my deepest appreciation for our close and fruitful cooperation which has led to the advancement of our relations at all levels and sectors.

