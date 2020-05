Τηλεφωνική επικοινωνία ΠτΔ με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου κ. Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

Κατά την τηλεφωνική τους επικοινωνία, οι δύο Πρόεδροι συζήτησαν για την κατάσταση που επικρατεί στις δύο χώρες σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, τονίζοντας ότι η πανδημία έχει αποδείξει την ανάγκη για περαιτέρω στενή συνεργασία και συντονισμό μεταξύ των κρατών, για την αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών ενάντια στις κοινωνίες, τους θεσμούς και τις οικονομίες των χωρών.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης εξέφρασε επίσης την ικανοποίηση του για τη διευθέτηση πτήσης από την Αίγυπτο προς την Κύπρο για τον επαναπατρισμό πολιτών τις επόμενες μέρες.

Οι δύο Πρόεδροι συζήτησαν, επίσης, εκτενώς τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο καθώς και άλλα θέματα που άπτονται της περιφερειακής ασφάλειας και συνεργασίας.

Δείτε την ανάρτηση του Πρόεδρου Αναστασιάδη:

Constructive📞conversation this morning with President @AlsisiOfficial. During these challenging times, the need to stay in contact is even more important. Our security, stability & prosperity are interconnected. #Egypt is one of our closest friends and a strategic partner. 🇨🇾 🇪🇬 pic.twitter.com/OkjHjs5OOU

— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) May 29, 2020