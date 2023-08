Την ακλόνητη προσήλωση του ΟΗΕ για ειρήνη στην Κύπρο επιβεβαίωσε ο Γέτζια

Την ακλόνητη προσήλωση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για ειρήνη στην Κύπρο επιβεβαίωσε ο Βοηθός ΓΓ ΟΗΕ, Μίροσλαβ Γέτζια κατά τις επαφές του με τους δύο ηγέτες, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), ο αξιωματούχος του ΟΗΕ δήλωσε ότι ήταν ευχαριστημένος από τις λεπτομερείς συζητήσεις που είχε με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Ερσίν Τατάρ τη Δευτέρα, σχετικά με το Κυπριακό, στις οποίες, όπως αναφέρει, επιβεβαίωσε «την ακλόνητη προσήλωση των Ηνωμένων Εθνών για ειρήνη στο νησί».

Νωρίτερα, ο Βοηθός ΓΓ ΟΗΕ, επισκέφθηκε τη φωτογραφική έκθεση "Συμπεριληπτική Διπλωματία: η συμμετοχή των γυναικών στις συζητήσεις για το Κυπριακό", που βρίσκεται έξω από το Λήδρα Πάλας, σε υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών στην ειρηνευτική διαδικασία, όπως ανέφεραν σε ανάρτησή τους στο X τα Ηνωμένα Έθνη στην Κύπρο

Pleased to have a detailed discussion with @Christodulides and @ErsinrTatar today regarding the #Cyprus issue, where I reaffirmed the @UN's unwavering commitment to peace on the island. #UNCyprusTalks 🇺🇳 pic.twitter.com/SLdlgbBShq

— Miroslav Jenča (@JencaMiroslav) August 28, 2023