Την κατάσταση στο Κυπριακό συζήτησαν Μπορέλ - Κόμπος

Την πρώτη τους κατ’ ιδίαν συνάντηση είχαν το πρωί της Δευτέρας, στο Λουξεμβούργο, ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ, πριν την έναρξη της συνάντησης του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο κ. Μπορέλ έκανε λόγο για «παραγωγική πρώτη συνάντηση» με τον Κύπριο ΥΠΕΞ. «Συζητήσαμε το Κυπριακό και το πως να προχωρήσουμε προς μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη διευθέτηση», ανέφερε.

Productive first meeting with #Cyprus Foreign Minister @ckombos.

Discussed the #CyprusIssue and ways forward towards a fair, comprehensive & viable settlement. Reaffirmed EU's commitment to support it with all means at our disposal.

I look forward to our continued cooperation. pic.twitter.com/8063ymeWgf

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 26, 2023