Τις απόψεις προσδοκίες και ανησυχίες Κύπριων νέων άκουσε η ΝτιΚάρλο

Συνάντηση με Κύπριους νέους είχε σήμερα η Αναπληρώτρια ΓΓ των ΗΕ αρμόδια για Πολιτικές και Ειρηνευτικές Υποθέσεις Ρόζμαρι Ντι Κάρλο.

Σύμφωνα με ανάρτηση των ΗΕ στην Κύπρο στο Twitter, η κ. ΝτιΚάρλο και ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ των ΗΕ στην Κύπρο, Κόλιν Στιούαρτ, συναντήθηκαν με νέους για να ακούσουν τις απόψεις, τις προσδοκίες, τις ανησυχίες και τις ιδέες τους.

Όπως αναφέρεται, η ουσιώδης συμμετοχή των νέων αποτελεί μια καίρια διάσταση στην οικοδόμηση και στη διατήρηση της ειρήνης στην Κύπρο.

.@UNDPPA chief @DicarloRosemary & top @UN_CYPRUS official Colin Stewart meet with #youth to hear views, aspirations, concerns & ideas. Young people’s meaningful participation is a🔑 dimension of building & sustaining 🕊️ in #Cyprus. #inclusivediplomacy #Youth4Peace #UNCyprusTalks pic.twitter.com/EXt4Zq9XQh

