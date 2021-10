Τορναρίτης: Η ενεργειακή κρίση απαιτεί Ευρωπαϊκή λύση

Παρέμβαση Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Νίκου Τορναρίτη στο Summit of the EPP Group Chairs in the National Parliaments. Μεταξύ άλλων, ανέφερε πως η ενεργειακή κρίση απαιτεί Ευρωπαϊκή λύση.

>>> Κατεβάστε τώρα το application της offsite - ΕΔΩ για Android & ΕΔΩ για iOS

Αυτούσια η παρέμβαση Τορναρίτη:

Αγαπητέ Μάνφρεντ, καταρχάς, θα ήθελα να εκφράσω εκ μέρους του Δημοκρατικού Συναγερμού, τα συγχαρητήρια μας για την επανεκλογή σου στην θέση του Προέδρου του Γκρούπ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η εκλογή σου με ισχυρή πλειοψηφία αποδεικνύει στην πράξη, την μεγάλη αποδοχή των πολιτικών σου, και είμαι πεπεισμένος ότι υπό την ηγεσία σου το κόμμα μας θα συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό και εποικοδομητικό ρόλο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρώπη.

Είναι πλέον γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κτυπηθεί από την ‘Τέλεια Καταιγίδα’ όσον αφορά τις τιμές στον τομέα της ενέργειας. Συγκεκριμένα, οι τιμές φυσικού αερίου τον μήνα Οκτώβριο έχουν εκτοξευθεί σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο ενώ οι τιμές του διοξειδίου του άνθρακα έχουν επίσης εκτιναχθεί προκαλώντας πανικό στην αγορά.

>>> H offsite τώρα και στο Google News - Ακολουθείστε μας

Αυτή η καταιγίδα δεν θα μπορούσε να έρθει σε πιο ακατάλληλη στιγμή για την οικονομία της Ευρώπης, σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία μια-μια οι χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης έκαναν μικρά βήματα επανόδου στην κανονικότητα ανοίγοντας τις αγορές τους.. Όλα αυτά ενώ ο χειμώνας δεν έχει χτυπήσει ακόμα για τα καλά την πόρτα της Ευρώπης και ακόμα μετρούμε πληγές από την πανδημία Covid-19.

Συγκεκριμένα στην Κύπρο η αύξηση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος κατά τον μήνα Αύγουστο ήταν 38% σε σύγκριση με την περσινή περίοδο, μια αύξηση με αλυσιδωτές συνέπειες για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Γι’ αυτό η Κυβέρνηση προχώρησε σε μείωση της τάξης του 10% στα τιμολόγια των καταναλωτών για τους χειμερινούς μήνες, διαφοροποίησε τα σχετικά Σχέδια Χορηγιών για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε σπίτια έτσι ώστε να καταστούν πιο ελκυστικά, και θα ετοιμάσει σχέδιο χορηγιών για τους ευάλωτους καταναλωτές.

Ωστόσο αυτή η κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από το κάθε κράτος ξεχωριστά, αφού ξεπερνά κατά πολύ τις δυνατότητές μας ως Κράτη. Η λύση σε αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε πρέπει να είναι Ευρωπαϊκή και το έχουμε αποδείξει, τόσο με το ταμείο Ανάκαμψης όσο και με την αγορά των εμβολίων, ότι όταν θέλουμε μπορούμε.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εμείς χαιρετίζουμε την πρόταση για κοινή αποθήκευση και προμήθεια φυσικού αερίου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τονίζουμε ότι οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί από τα Μέλη της Ένωσης για αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης ξεχωριστά, δεν θα πρέπει να βάζει σε κίνδυνο τον στόχο που θέσαμε για μια κλιματικά ουδέτερη Ε.Ε. μέχρι το 2050.

Επιπρόσθετα, θα ήθελα να τονίσω σε αυτό το σημείο και τον σημαντικό ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν τα Κυπριακά κοιτάσματα πετρελαίου και Φυσικού αερίου, που έχουν ανακαλυφθεί στην Οικονομική Αποκλειστική Ζώνη της Κύπρου, προς την επίτευξη του στόχου για απεξάρτηση της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας από τρίτες χώρες.