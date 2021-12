Τριμερής: Έστειλαν μηνύματα για ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο

Στη στενή συνεργασία Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ σε διάφορους τομείς, περιλαμβανομένων της Ενέργειας, της άμυνας και της ασφάλειας, της αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, αναφέρθηκαν σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ κ. Ναφτάλι Μπένετ και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της 8ης τριμερούς Συνόδου Κορυφής των τριών χωρών που έλαβε χώρα στην Ιερουσαλήμ.

Σε δηλώσεις τους στα ΜΜΕ, πριν από την έναρξη των εργασιών της τριμερούς Συνόδου που έλαβε χώρα υπό μορφή γεύματος εργασίας, οι τρεις ηγέτες τόνισαν τη σημασία της συνεργασίας των χωρών τους για την ευημερία και την ειρήνη στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

WATCH LIVE: Statements by Prime Minister Naftali Bennett, President of Cyprus Nikos Anastasiades, and Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, at the Israel-Cyprus-Greece trilateral summit in Jerusalem. 🇮🇱🇨🇾🇬🇷 https://t.co/zIobsAoACt

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) December 7, 2021