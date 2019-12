Ξεκινά «μάχη» στην Αγία Νάπα μετά την υπουργοποίηση Καρούσου

Ο Δήμαρχος Γιάννης Καρούσος αποδέχθηκε τον διορισμό του ως Υπουργός Μεταφορών στον ανασχηματισμό Νίκου Αναστασιάδη.

Ο κ. Καρούσος μιλώντας στην Offsite λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση του διορισμού του ανέφερε πως «με τιμά η επιλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, την οποία αποδέχθηκα αμέσως. Υπόσχομαι να δουλέψω σκληρά για να φέρω εις πέρας την αποστολή που μου ανατέθηκε και να παράξουμε έργο στο Υπουργείο Μεταφορών το οποίο αναλαμβάνουμε με τον ίδιο ζήλο που δούλευα και στον Δήμο Αγίας Νάπας και ακόμα περισσότερο».

Όπως μας ανέφερε ο κ. Καρούσος δέχθηκε το τηλεφώνημα από τον ΠτΔ σήμερα το πρωί στις 10:30 και αποδέχθηκε αμέσως την πρόταση του για να αναλάβει το Υπ. Μεταφορών.

Μετά τα πιο πάνω ο κ. Καρούσος αναμένεται να παραιτηθεί προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντα του Υπουργού, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την προκήρυξη νέων εκλογών για το αξίωμα του Δημάρχου στην Αγία Νάπα.

Το βιογραφικό του νέου Υπουργού Μεταφορών, Γιάννη Καρούσου

Σύμφωνα με βιογραφικό σημείωμα που απέστειλε, ο Γιάννης Καρούσος γεννήθηκε την 21η Νοεμβρίου 1979 στην Αγία Νάπα. Είναι νυμφευμένος και έχει δύο παιδιά.

Ο Γιάννης Καρούσος αποφοίτησε από τον οικονομικό κλάδο του Λυκείου Παραλιμνίου και υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία ως υπαξιωματικός στις Δυνάμεις Καταδρομών. Είναι πτυχιούχος του Αγγλικού Πανεπιστημίου University of Surrey, με τίτλο σπουδών BSc (Hons) in International Hospitality and Tourism Management, όπου και ειδικεύτηκε σε θέματα στρατηγικής ανάπτυξης τουριστικών προορισμών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο ΜΒΑ (Joint) από το Γαλλικό ESSEC Business School και το Αμερικάνικο Cornell University.

Είναι κάτοχος του επαγγελματικού τίτλου Chartered Marketer του Chartered Institute of Marketing του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Γιάννης Καρούσος εξελέγη δημοτικός σύμβουλος Αγίας Νάπας το 2006, επανεξελέγη τον Δεκέμβριο του 2011 και τον Μάρτιο του 2013, εξελέγη Δήμαρχος Αγίας Νάπας στην αναπληρωματική εκλογή μετά τον θάνατο του Δημάρχου Αντώνη Τσόκκου και επανεξελέγη Δήμαρχος στις δημοτικές εκλογές του 2016.

Ο κ. Καρούσος διετέλεσε Πρόεδρος της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής επαρχίας Αμμοχώστου (ΕΤΑΠ), Πρόεδρος του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας, Πρόεδρος της Κοινοπραξίας συμβουλίων Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας - Παραλιμνίου,Ιδρυτής και Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Νεολαίας Αγίας Νάπας.

Επίσης, διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού και μέλος της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας Νάπας. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του κοινωφελούς Ιδρύματος «Δέσποινα», που στηρίζει παιδιά με παιδικό διαβήτη.