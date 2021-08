ΥΠΕΞ: Ουσιαστικές οι συζητήσεις στο Ισραήλ

Για ουσιαστικές και με προοπτική συζητήσεις στο Ισραήλ, τόσο σε τριμερές όσο και σε διμερές επίπεδο, έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, o κ. Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στην τριμερή συνάντηση με τους ομολόγους του από την Ελλάδα, Νίκο Δένδια και το Ισραήλ, Γιαΐρ Λαπίντ, καθώς και με την Υπουργό Ενέργειας του Ισραήλ Karine Elharrar, αλλά και στις διμερείς επαφές με τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Μπένι Γκάντζ, κάνοντας λόγο για «πολύ θετική συνάντηση».

Σύμφωνα εξάλλου με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας στο Twitter, στη συνάντηση των κ. Χριστοδουλίδη και Δένδια με την Karine Elharrar, οι τρεις Υπουργοί τόνισαν τη σημασία της ενεργειακής συνεργασίας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της διασυνδεσιμότητας.

Από την πλευρά του ο Μπένι Γκάντζ ανέφερε στον λογαριασμό του στο Twitter ότι μετά την εξαιρετική συνάντηση με τον ΥΠΕΞ της Κύπρου, συναντήθηκε και με τον ΥΠΕΞ της Ελλάδας «άλλον ένα μεγάλο φίλο και εταίρο του Ισραήλ. Εξετάσαμε τις προκλήσεις ασφάλειας τοπικού, περιφερειακού και παγκόσμιου ενδιαφέροντος».

Έγραψε επίσης ότι συζήτησαν σχετικά με τη «γόνιμη βιομηχανική και στρατιωτική συνεργασία» μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος για την κατασκευή της επόμενης ακαδημίας πτήσεων της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Στο περιθώριο της τριμερούς συνόδου, ο κ. Δένδιας έγινε δεκτός από τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Ναφτάλι Μπένετ, με τον οποίο, όπως έγραψε σε σχετική ανάρτηση, συζήτησαν για τις άριστες σχέσεις, τη διαρκώς ενισχυόμενη συνεργασία σε όλους τους τομείς και για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

