ΥΠΟΙΚ για Αγία Σοφιά: Από τις χειρότερες πράξεις επιθετικότητας

Μια από τις χειρότερες πράξεις επιθετικότητας και ισλαμικού επεκτατισμού του Ερντογάν, η μετατροπή του ναού της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, δηλώνει ο υπουργός Οικονομικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης.

Την έντονη αντίδραση του υπουργού Οικονομικών, Κ. Πετρίδη, προκαλεί η απόφαση του τουρκικού Συμβουλίου της Επικρατείας για μετατροπή του ναού της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, σε τζαμί.

Συνοδευόμενο από την ανάρτηση της UNESCO στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία αναφέρεται στο μουσείο της παγκόσμιας κληρονομιάς, το σχόλιο του κου Πετρίδη έχει ως εξής:

"Η μετατροπή της εμβληματικής Αγίας Σοφίας σε τζαμί δεν αποτελεί απλώς προσβολή για την παγκόσμια κληρονομιά. Είναι επίσης μια από τις χειρότερες πράξεις επιθετικότητας και ισλαμικού επεκτατισμού του Ερντογάν. Μια ανοιχτή πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ενωση και τον πολιτισμένο κόσμο".

Turning iconic #HagiaSophia into a mosque is not just an insult to #world #heritage. It is also one the worst acts of #Erdogan aggression and Islamic expansionism. An open provocation to the #EU and the civilized world. https://t.co/pV6cHcqaQ4

— ConstantinosPetrides (@Petrides_C) July 10, 2020