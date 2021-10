ΥΠΟΙΚ: Σχέδιο κινήτρων για εταιρείες να φέρουν κόσμο στην Κύπρο

Τις επόμενες μέρες, το Υπουργείο Οικονομικών θα παρουσιάσει ένα σχέδιο κινήτρων για τις ξένες και τις κυπριακές εταιρείες, προκειμένου να φέρουν περισσότερο κόσμο στην Κύπρο, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης στο πλαίσιο εκδήλωσης του Great Place to Work® Κύπρου που έγινε την περασμένη Τρίτη προς τιμή των τεσσάρων εταιρειών που συμπεριλήφθηκαν στον κατάλογο με τις 150 καλύτερες εταιρείες στην Ευρώπη σε ότι αφορά το εργασιακό τους περιβάλλον.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας Great Place to Work Κύπρου, επίσημη πιστοποίηση ως Europe’s Best Workplaces εξασφάλισαν οι κυπριακές εταιρείες NEXXIE Group, PARIMATCH, Vassos Eliades Ltd και DHL, οι οποίες πρόσφατα περιλήφθηκαν στην περίφημη λίστα Europe’s Best Workplaces™ 2021 του Great Place to Work®.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης επιδόθηκαν στους εκπροσώπους των εταιρειών τα πιστοποιητικά βράβευσης του Europe’s Best Workplaces™ 2021.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κ. Πετρίδης είπε ότι το σχέδιο κινήτρων θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, λιγότερους περιορισμούς όσον αφορά εργασιακά θέματα, δελεαστικά φορολογικά κίνητρα, δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης, ταχύτερους μηχανισμούς.

Ανέφερε επίσης ότι «είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι κυπριακές εταιρείες εντάσσονται σε τέτοιες λίστες» και πρόσθεσε πως το Great Place to Work® δεν είναι απλά ένα εταιρικό σύνθημα.

«Πρέπει να αποτελέσει το σύνθημα της Κύπρου για την επόμενη γενιά. Και αυτή πρέπει να είναι η προσπάθειά μας, γιατί μόνο με αυτό τον τρόπο θα πετύχουμε μια βιώσιμη οικονομία», πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ