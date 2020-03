114+23 αποφυλακίσεις λόγω κορωνοϊού στην Κύπρο

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση θα πραγματοποιηθούν 114 αποφυλακίσεις από σύνολο 800 κρατουμένων, που εμπίπτουν σε σχετικές κατηγορίες, καθώς και 23 κρατούμενοι που είναι ενταγμένοι στο μέτρο του κατ’ οίκον περιορισμού.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

«Η Διεύθυνση των Φυλακών, το προσωπικό και οι κρατούμενοι, εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για την καταλυτική παρέμβασή του για την αποσυμφόρηση των Φυλακών στα πλαίσια εφαρμογής των μέτρων πρόληψης του μεταδοτικού ιού κορωνοϊού, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη στήριξη και ευαισθησία του για την προστασία του συνόλου του λαού.

Η Διεύθυνση των Φυλακών, ευχαριστεί επίσης τον Γενικό Εισαγγελέα για τη συνεργασία αναφορικά με τις αποφυλακίσεις και τη νομοτεχνική επεξεργασία των Νομοσχεδίων για αποσυμφόρηση των Φυλακών.

Ενεργώντας στα ίδια πλαίσια και υιοθετώντας αντίστοιχα έκτακτα μέτρα με αυτά που έχουν καθοριστεί σε άλλες αναπτυγμένες χώρες και έχουν γίνει αποδεχτά από επιτροπές διεθνών και ευρωπαϊκών θεσμών για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εισηγηθήκαμε την αποσυμφόρηση των Φυλακών στα πλαίσια πρόληψης της απειλής του κορωνοϊού, καθότι η απειλή έστω και ενός κρούσματος του μεταδοτικού ιού, θα επιφέρει αλυσιδωτά προβλήματα στον έγκλειστο χώρο, με γρήγορη μόλυνση των κρατουμένων και του προσωπικού, με τραγικές συνέπειες για τον γενικότερο πληθυσμό, επιφέροντας σοβαρό πλήγμα στη δημόσια υγεία, καθότι δεν θα είναι εφικτό να ανταποκριθεί στην πρόκληση αυτή το σύστημα υγείας της χώρας, παραβιάζοντας το αναφαίρετο δικαίωμα στην υγεία του συνόλου των πολιτών της χώρας, όπως αναφέρει εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Η Επιτροπή Πρόληψης των Βασανιστηρίων (CPT) του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η Υποεπιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και άλλης Σκληρής, Απάνθρωπης, Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, ο Διεθνής Σύνδεσμος Σωφρονιστικών Υπηρεσιών και Φυλακών (ICPA – International Corrections and Prisons Association), ο Διεθνής ΜΚΟ για τα θέματα Ανθρώπινων Δικαιωμάτων στις Φυλακές PRI – Penal Reform International, το DIGNITY το Δανέζικο Ινστιτούτο κατά των Βασανιστηρίων, ο Διεθνής Σύνδεσμος Πρόληψης των Βασανιστηρίων (APT – Association for the Prevention of Torture) κ.α., προτρέπουν τις Αρχές όλων των χωρών να λάβουν άμεσα μέτρα για αποσυμφόρηση των Φυλακών με αποφυλακίσεις κρατουμένων.

Η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, αλλά και χώρες εκτός Ευρώπης, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Καναδάς, το Σουδάν, που το μοντέλο των Φυλακών τους έχει χαρακτηριστικά εντονότερου τιμωρητικού μοντέλου Φυλακών παρά αναμορφωτικού χαρακτήρα, ακολούθησαν το παράδειγμα του Ιράν που μέχρι σήμερα έχει αποφυλακίσει 85,000 από τους 190,000 κρατούμενους, με αποφυλακίσεις χιλιάδων κρατουμένων τους.

Ενδεικτικό παράδειγμα είναι και η Ελλάδα η οποία με σημαντικό αριθμό αποφυλακίσεων, παρόλο ότι στις τελευταίες ετήσιες στατιστικές αναλύσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης του 2017 βρισκόταν συγκριτικά σε πολύ πλεονεκτικότερη θέση από ότι ήταν η χώρα μας, η οποία ήταν η τρίτη χειρότερη χώρα στην κατάταξη των χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον υπερπληθυσμό των Φυλακών.

Συγκεκριμένα, οι Ελληνικές Αρχές προχώρησαν σε αποφυλακίσεις σημαντικού αριθμού κρατουμένων, ο αριθμός των οποίων υπερβαίνει το 20% του συνολικού αριθμού των κρατουμένων, πλην καταδικασμένων για τα λεγόμενα ειδεχθή εγκλήματα, π.χ για εγκλήματα κατά του πολιτεύματος, υποθέσεις τρομοκρατίας, ανθρωποκτονίες, βιασμούς κλπ.:

Συγκεκριμένα οι Ελληνικές Αρχές προχώρησαν στα ακόλουθα μέτρα:

Όλοι οι κρατούμενοι που έχουν υπόλοιπο 12 μηνών (ανεξαρτήτως ύψους ποινής) στον πραγματικό χρόνο έκτισης της συνολικής ποινής τους , θα αποφυλακιστούν με τις διατάξεις που θα προβλεφθούν στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που θα εκδοθεί άμεσα, ως αντίμετρο στον κορωνοϊό.

Αποφυλακίζονται επίσης όσοι κρατούμενοι έχουν καταδικαστεί σε φυλάκιση έως 5 έτη και κάθειρξη 5 έτη (δηλαδή και για κακούργημα με αυτή την ποινή) εφόσον έχουν εκτίσει το 1/20 της ποινής για σχεδόν όλα τα αδικήματα: π.χ οικονομικά φορολογικά, κλοπές, ελαφρά ναρκωτικά κλπ.

Αποφυλακίζονται επίσης όλοι οι κρατούμενοι άνω των 65 ετών για ανάλογα αδικήματα και ποινές, εφόσον έχουν εκτίσει το 1/30 της ποινής τους.

Αξιοσημείωτο είναι και το παράδειγμα των χωρών όπως η Δανία, η Νορβηγία, και η Ιρλανδία, οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν θέματα υπερπληθυσμού, ωστόσο, ενόψει των κινδύνων της σοβαρής απειλής του κορωνοϊού έχουν προβεί σε αποφυλακίσεις κρατουμένων, ως έκτακτο μέτρο πρόληψης κατά της απειλής του μεταδοτικού ιού.

Στα πιο πάνω πλαίσια, το Τμήμα Φυλακών προχώρησε σε σειρά εισηγήσεων για αποσυμφόρηση των Φυλακών και λήψη μέτρων για μείωση των κινδύνων και ασφάλεια των κρατουμένων και του προσωπικού.

Οι αποφυλακίσεις ενόψει της απειλής του κορωνοιού ανέρχονται σε 114 από σύνολο 800 κρατουμένων, καθώς και 23 κρατούμενοι που είναι ενταγμένοι στο μέτρο του κατ’ οίκον περιορισμού (13) ή έχουν αποφυλακιστεί από το Συμβούλιο Αποφυλάκισης (10). Αποφυλακίζονται κατάδικοι οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης μέχρι 10 χρόνια, έχουν εκτίσει το μισό της ποινής τους μέχρι 19/4/2020 και τους υπολείπονται 2 χρόνια για τη συμπλήρωση της. Για σκοπούς υπολογισμού της ποινής δεν λήφθηκε υπόψη η Προεδρική χάρη. Εξαιρούνται καταδικασθέντες για αδικήματα φόνου, ανθρωποκτονίας, απόπειρα φόνου, σεξουαλικά αδικήματα κατά ενηλίκων και ανηλίκων, βιασμός, παιδεραστία, παιδική πορνογραφία. Τα κριτήρια των αποφυλακίσεων είναι ευρύτερα σε σχέση με αυτά που εφαρμόζονταν επί ευκαιρίας των εορτών του Πάσχα καθότι στοχεύουν στην αποσυμφόρηση των Φυλακών λόγω της πανδημίας του κορωνοιού και αποτελεί έκτακτο μέτρο το οποίο εφαρμόζεται μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Η Διεύθυνση του Τμήματος Φυλακών ευχαριστεί το προσωπικό και τους κρατούμενους, για το υψηλό αίσθημα ευθύνης, και το κοινό για τη συνεργασία τους και την πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες που εκδίδονται από τη Διεύθυνση στα πλαίσια πρόληψης του κορωνοϊού.

Ευχόμαστε ότι καλύτερο στους συμπολίτες μας με την επιστροφή τους στην ελεύθερη κοινωνία.»