18 ασυνόδευτες ανήλικες από τη Σομαλία μεταφέρθηκαν στο Πουρνάρα

Σε λειτουργία τέθηκε το Σάββατο η «Ασφαλής Ζώνη» (Safe Zone), όπως έχει ονομαστεί, για ανήλικους πρόσφυγες και αιτητές ασύλου στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Πουρνάρα, σύμφωνα με ανάρτηση του Οργανισμού Ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Twitter.

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση στον λογαριασμό του Οργανισμού Ασύλου (@EUAsylumAgency), στα καταλύματα που βρίσκονται στην εν λόγω ζώνη έχουν μεταφερθεί μέχρι στιγμής 18 ασυνόδευτες ανήλικες από τη Σομαλία.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να μεταφερθούν και άλλοι ανήλικοι στα 17 νέα καταλύματα, τα οποία έχει εγκαταστήσει ο Οργανισμός για το Άσυλο.

