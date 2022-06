Το 38% της Κύπρου αποτελείται από προστατευόμενες περιοχές

Η Κύπρος έχει όλα τα εφόδια για να καταστεί ένας προορισμός που σέβεται το περιβάλλον, δήλωσε απόψε ο Υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος προσθέτοντας ότι πρόσφατα στατιστικά της Eurostat δείχνουν ότι γύρω στο 38% της Κύπρου αποτελείται από προστατευόμενες περιοχές.

Mιλώντας στην εορταστική εκδήλωση του Έργου “Keep our Sand and Sea Plastic Free” που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στο Malama Beach Holiday Village στον Πρωταρά, ο κ. Περδίος χαρακτήρισε σημαντικό για το Υφυπουργείο «να γίνονται τέτοιου είδους πρωτοβουλίες αφού, ένας από τους πέντε πυλώνες της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού είναι η Κύπρος να καταστεί προορισμός που σέβεται το περιβάλλον».

«Η περιβαλλοντική συνείδηση είναι πάρα πολύ σημαντική όχι μόνο για να καλλιεργήσουμε στους φορείς του τουρισμού, σίγουρα και στους επισκέπτες, αλλά και οι ίδιοι πρέπει να αντιληφθούμε πως οφείλουμε να σεβόμαστε το περιβάλλον και τις παραλίες μας, τις οποίες ο κόσμος έρχεται από το εξωτερικό για να τις απολαύσει», επισήμανε ο Υφυπουργός Τουρισμού.

Πρόσθεσε ότι «για το Υφυπουργείο Τουρισμού, τέτοιες προσπάθειες δείχνουν το ολοένα και αυξημένο ενδιαφέρον που έχει ο κόσμος σ’ αυτά τα θέματα, είναι μια τάση που, μέσα και από την πανδημία, φαίνεται ότι ολοένα και αυξάνεται και οφείλουμε όλοι όσοι ασχολούμαστε με τον τουρισμό, να έχουμε υπόψη τα οποιαδήποτε προβλήματα δημιουργούνται στο περιβάλλον από τις δραστηριότητες, είτε του τουρισμού είτε της καθημερινότητας».

Ο κ. Περδίος εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι «η Κύπρος έχει όλα τα εφόδια για να καταστεί ένας προορισμός που σέβεται το περιβάλλον». Πρόσφατα στατιστικά της Eurostat, είπε, «δείχνουν ότι γύρω στο 38% της Κύπρου είναι περιοχές προστατευόμενες, ένα ποσοστό αρκετά ψηλό, αφού ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ενωσης είναι 26%» σημειώνοντας πως «είναι σημαντικό ότι το νησί μας βρίσκεται στην πρώτη εξάδα χωρών που καθορίζουν περιοχές ως προστατευόμενες».

Αυτό, συνέχισε «δείχνει την περιβαλλοντική μας συνείδηση και είναι κάτι που το Υφυπουργείο Τουρισμού θα ξεκινήσει να βγάζει προς το εξωτερικό, διότι ο τουρίστας θέλει να ξέρει πως ο προορισμός που επισκέπτεται σέβεται το περιβάλλον».

Εξάλλου ο Δήμαρχος Παραλιμνίου Θεόδωρος Πυρίλλης είπε πως «ο Δήμος θα συνεχίσει το πρόγραμμα του όσον αφορά την προσαρμογή μας στις νέες συνθήκες και ανάγκες για προστασία του περιβάλλοντος. Η παραλία Μάλαμα είναι η δεύτερη παραλία του Παραλιμνίου που γίνεται ελεύθερη από πλαστικά και μικροπλαστικά και θα συνεχίσουμε την προσπάθεια μας και σε άλλες παραλίες».

Εξέφρασε ταυτόχρονα την πεποίθηση όλες οι παραλίες του Παραλιμνίου «θα γίνουν παραλίες χωρίς πλαστικά για να διαφυλάξουμε το θαλάσσιο περιβάλλον χωρίς επιπτώσεις για να μπορούμε να δημιουργήσουμε την αειφορία που χρειάζεται και να καταφέρουμε να τις έχουμε εσαεί όλες οι γενιές. Σίγουρα οι ανάγκες και η πίεση που ασκείται στις παραλίες με τον αυξανόμενο αριθμό των τουριστών είναι πολύ μεγάλη και γι’αυτό θα πρέπει όλοι να είμαστε διπλά προσεκτικοί».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Αμμοχώστου, Δήμαρχος Αγίας Νάπας Χρήστος Ζαννέττου ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «στην αγία Νάπα χρησιμοποιούνται εδώ και χρόνια κάδοι ανακύκλωσης και ευαισθητοποιούμε το κοινό με διάφορες σημάνσεις και η ανταπόκριση του κόσμου τόσο των Κύπριων όσο και των τουριστών είναι θετική και σε μεγάλο βαθμό».

Ταυτόχρονα συνέχισε «ο Δήμος περισυλλέγει ό,τι αφορά το πλαστικό που διοχετεύονται από η διαλογή στην ανακύκλωση, ενώ υπάρχουν και σημεία στα οποία ο κόσμος μπορεί να τοποθετεί τα πλαστικά, όπως είναι οι παραλιακοί πεζόδρομοι και κοντά στις εισόδους των παραλιών. Επίσης γίνεται εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για τη μη χρήση πλαστικών προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί γιατί η οικολογική προστασία του περιβάλλοντος είναι σημαντική για τον Δήμο Αγίας Νάπας και την ανθρωπότητα στο σύνολο της».

Ο Χρήστος Αγγελίδης, Πρόεδρος του Παγκυπρίου Συνδέσμου Διευθυντών Ξενοδοχείων (ΠΑΣΥΔΙΞΕ) χαρακτήρισε «εξαιρετικό το πρόγραμμα, που έχει να κάνει με όλη την εικόνα της καθημερινότητας της τουριστικής βιομηχανίας αλλά και της τουριστικής συνείδησης και είναι σημαντικό να τα στηρίξουμε αλλά και να προωθήσουμε όσο περισσότερα γίνεται. Εχει να κάνει με το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και εμείς και οι τουρίστες που πρέπει από εδώ και πέρα να είναι προτεραιότητα μας».

Σημείωσε ακόμα πως «οι επιλογές τόσο των τουριστών όσο και των τουριστικών πρακτόρων έχουν να κάνουν με το πόσο περιβαλλοντικά τοποθετημένα σωστά είναι οι διάφοροι προορισμοί, πόσο προσέχουν το περιβάλλον στο οποίο θα διαβιούν οι επισκέπτες τους και πόσο η βιωσιμότητα του προορισμού θα τους βοηθήσει στο μέλλον να προσθέσουν στην κερδοφορία τους".

Σύμφωνα με τον κ. Αγγελίδη «πάρα πολλά ξενοδοχεία και Διευθυντές αλλά και υπάλληλοι έχουν αρχίσει να αποκτούν περιβαλλοντική συνείδηση, το να προσέχουν τις κινήσεις τους, τα πλαστικά και όχι μόνο, την γενική ανακύκλωση και την γενική θεώρηση των περιβαλλοντικών αρχών. Στα ξενοδοχεία εκτός από την ανακύκλωση γίνεται και κάτι άλλο επίσης σημαντικό που είναι η κομποστοποίηση των φαγητών που περισσεύουν και δεν χρησιμοποιούνται πλέον».

Ο Φίλιππος Δρουσιώτης, Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Αειφόρου Τουρισμού εξέφρασε ιδιαίτερη χαρά για το γεγονός ότι «σήμερα γιορτάζουμε τη συμπλήρωση του πρώτης φάσης του συγκεκριμένου προγράμματος που ήταν για την ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, το οποίο είχε μεγάλη επιτυχία. Σήμερα ανακοινώθηκε η συνέχιση του έργου για τα επόμενα τρία χρόνια που θα επεκταθεί σε όλη την Κύπρο, δηλαδή, Λάρνακα, Λεμεσό, Πάφο, Πόλη Χρυσοχούς και τα άλλα παράλια».

Πρόσθεσε ότι «η επέκταση του προγράμματος θα είναι με τους ίδιους συνεργάτες ενώ ο Κυπριακός Σύνδεσμος Αειφόρου Τουρισμού θα είναι ο φορέας που θα το υλοποιήσει. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που είχαμε μέχρι σήμερα γιατί έχουμε ενεργοποιήσει όλη την βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων και των ξενοδόχων» είπε και σημείωσε πως «θεωρούμε ότι είναι ένα κύμα αλλαγής προς τη μη χρήση πλαστικού μίας χρήσης και το πως να σταματήσουμε να μολύνουμε τις θάλασσες μας με τα πλαστικά».

Εξάλλου η Helen Caron, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του TUI Care Foundation/ TUI Group Purchasing Director in the area of Hotels & Resorts, Cruises, Destination Experiences, χαρακτήρισε «φανταστικά τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου προγράμματος για την απομάκρυνση των πλαστικών από την παραλία. Η προσπάθεια αυτή κατάφερε να απομακρυνθούν πλαστικά απόβλητα που ισοδυναμούν με το βάρος 23 αεροσκαφών τύπου 737, που είναι ένα τεράστιο επίτευγμα».

Είπε ακόμα ότι απόψε ανακοινώθηκε η συνέχιση του προγράμματος για άλλα τρία χρόνια σε παραλίες στην Κύπρο και εξέφρασε ικανοποίηση για την επέκταση της συγκεκριμένης πρωτοβουλία που αποτελεί ένα πραγματικά σημαντικό στοιχείο για το Care Foundation.

Η Veronika Blach, Senior Programme Lead, TUI Care Foundation ανέφερε ότι σήμερα γιορτάζουμε την ολοκλήρωση ενός τριετούς προγράμματος, για το οποίο εργαζόμαστε με το Travel Foundation και τον Κυπριακό Σύνδεσμο Αειφόρου Τουρισμού, που ασχολήθηκε με την πλαστική ρύπανση στην ξενοδοχειακή βιομηχανία και τον τουρισμό, εμπλέκοντας διάφορους φορείς ακόμα και σχολεία. Στόχος, πρόσθεσε η ίδια, είναι να περάσουμε το μήνυμα ότι πρέπει να μειώσουμε το πλαστικό, πρέπει να το εξαλείψουμε σε ορισμένες περιπτώσεις και πρέπει να το ανακυκλώσουμε και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα καταλήξει στο περιβάλλον μας.

Σημείωσε ακόμα πως «είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα του προγράμματος, επικεντρωθήκαμε στην περιοχή της Αγίας Νάπας και του Παραλιμνίου και καταφέραμε να έχουμε 100 επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων, μπαρ, εστιατορίων, συλλόγων και σχολείων, που έχουν δεσμευτεί να μειώσουν και να εξαλείψουν τα πλαστικά. Αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα» είπε και πρόσθεσε ότι «στόχος μας στο επόμενο στάδιο είναι να αυξήσουμε αυτόν τον αριθμό σε 300».

Είπε επίσης ότι με τα εγκαίνια απόψε της παραλίας Μάλαμα γίνονται δύο οι παραλίες στο Παραλίμνι που είναι ελεύθερες από πλαστικά, αφού η πρώτη ήταν η παραλία της Αγίας Τριάδας.

Η Elke Dens, Διευθύντρια Παγκόσμιων Προγραμμάτων του Travel Foundation χαρακτήρισε «σημαντικό το πρώτο βήμα που έκανε η Κύπρος, όσον αφορά τα πλαστικά απόβλητα και είναι εξαιρετικά σημαντικό όταν βρίσκεσαι σε ένα νησί και έχεις τη θάλασσα γύρω σου».

«Ωστόσο, υπάρχουν περισσότερα βήματα που μπορεί να κάνει η Κύπρος για τον τουρισμό στο μέλλον» είπε και εξέφρασε την ελπίδα «να ακολουθήσουν και άλλα τέτοιου είδους έργα, αφού πρέπει να αντιμετωπίσουμε εκτός από το κλίμα και άλλα σημεία όπως η απόρριψη τροφίμων».

Ο τουρισμός συνέχισε «πρέπει να προσδίδει αξία στους κατοίκους της περιοχής και να βελτιώνει την ποιότητα ζωής» ενώ εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός ότι το συγκεκριμένο έργο πραγματοποιείται και στα σχολεία προκειμένου οι μαθητές της Κύπρου να μάθουν πως να κάνουν ανακύκλωση.

