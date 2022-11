4η Ετήσια Γιορτή Μανιταριού! Σπάζουμε το Παγκόσμιο Μανιταρο-Ρεκόρ!

Ετοιμαστείτε γιατί μανιταρογιορτάζουμε! Η Kyriakides Mushrooms και η ορεινή κοινότητα Σπηλιών παρουσιάζουν την 4η Γιορτή Μανιταριού! Στο πανέμορφο Τρόοδος, ανάμεσα σε πεύκα και κέδρα, καταμεσής της μοναδικής κυπριακής φύσης, το μικρό χωριό Σπήλια έχει πια καθιερώσει, μια ετήσια γιορτή αφιερωμένη σ’ ένα από τα πιο αγαπημένα αυτοφυή “φαγητά” της Κύπρου, τα μανιτάρια!

Φέτος, γιορτάζουμε και είμαστε so mush bigger and better than ever before, σε ένα μεγάλο πολυεπίπεδο χώρο, κοντά στην εκκλησία του χωριού και στο Κοινοτικό Κέντρο, αφού ετοιμαζόμαστε για μεγάλα πράγματα και ακόμα πιο μεγάλα πλήθη!

Αυτή η διήμερη μανιταρογιορτή θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 19-20 Νοεμβρίου. Δύο μέρες γεμάτες δραστηριότητες, νοστιμιές και εκπλήξεις από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα! Ετοιμαστείτε λοιπόν για διαλέξεις από ειδικούς για τα μανιτάρια, που θα μας μιλήσουν για τα οφέλη τους και τις ιδιότητές τους, για περιπάτους στη φύση για μικρούς και μεγάλους σε συνεργασία με το Δασονομείο, στους οποίους θα μάθουμε τα πάντα για τη συλλογή άγριων μανιταριών και πως να τα μαζεύουμε σεβόμενοι τη φύση.

Ξυπνάμε ευχάριστα με καφέ και κυπριακό πρόγευμα για τους επισκέπτες μας, ψυχαγωγούμε τους μικρούς μας φίλους με παιδική γωνιά, με φουσκωτά, face painting, κυνήγι θησαυρού με κρυμμένα στοιχεία διάσπαρτα στο χωριό και ενημερωτικές δραστηριότητες για τους μικρούς μας φίλους. Επίσης, θα υπάρχουν τα γνωστά μανιταροκίτς προς πώληση για να καλλιεργήσετε μόνοι σας στο σπίτι τα δικά σας ολόφρεσκα και βιολογικά μανιτάρια ή και για να τα προσφέρετε σαν δώρο στους αγαπημένους σας!

Ο Σύνδεσμος Αρχιμαγείρων Κύπρου, θα μας μαγέψει με τα πάρα πολλά μανιταροεδέσματα σε street food style όπως γύρο μανιταριών, μανιταρόσουπα, μανιταρο-bao buns και σε συνεργασία με τη Mitsides Group θα φάμε και λαχταριστά μακαρόνια με μανιτάρια! Τα εδέσματα θα συνοδέψει άφθονο ποτό και φυσικά μουσική, χοροί και τραγούδια και πολλές άλλες εκπλήξεις από την Kyriakides Mushrooms!

Και το σημαντικότερο…… Ανεβάζουμε τον πήχη, στοχεύοντας στην κατάρριψη του Παγκοσμίου Ρεκόρ για τη μεγαλύτερη τηγανιά σωτέ μανιταριών, για την οποία θα χρησιμοποιηθούν 1000 κιλά μανιτάρια, σε 1 τηγάνι με διάμετρο 4 μέτρα!

Απολαύστε λοιπόν στο έπακρο αυτό το εορταστικό διήμερο, κλείνοντας και διαμονή σε ένα από τα πολλά αγροτουριστικά καταλύματα της γύρω περιοχής, στα Σπήλια, στην Κυπερούντα, στην Κακοπετριά και στη Γαλάτα, απολαμβάνοντας ένα αξέχαστο σαββατοκύριακο στο μαγευτικό Τρόοδος, συνδυάζοντας το και με άλλες δραστηριότητες της περιοχής με τη μεγάλη μας μανιταρογιορτή!

Ανυπομονούμε να σας δούμε όλους εκεί!