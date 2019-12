«Ακόμη και σήμερα η δουλεία δεν αποτελεί απλώς ιστορικό γεγονός»

Δυστυχώς, ακόμη και σήμερα, η δουλεία δεν αποτελεί απλώς ένα ιστορικό γεγονός, αναφέρει ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Γιάννης Γιαννάκη, με αφορμή την σημερινή Διεθνή Ημέρα Ημέρα για την Εξάλειψη της Δουλείας (International Day for the Abolition of Slavery) που η απόφαση λήφθηκε το 1949 από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).

Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), αναφέρει ο Επίτροπος, περισσότεροι από 40εκ. άνθρωποι ανά το παγκόσμιο είναι θύματα σύγχρονης δουλείας. Αν και η σύγχρονη δουλεία δεν ορίζεται νομικά, χρησιμοποιείται ως ορολογία-ομπρέλα, η οποία περιλαμβάνει την καταναγκαστική εργασία, τους καταναγκαστικούς γάμους και την εμπορία προσώπων (trafficking). Ουσιαστικά πρόκειται για εκμετάλλευση, από την οποία ένας άνθρωπος δεν μπορεί να ξεφύγει ή να αρνηθεί, λόγω απειλών, βίας, εξαναγκασμού, εξαπάτησης ή/και κατάχρησης εξουσίας.

Επιπρόσθετα, πέραν των 150εκ. παιδιών υπόκεινται σε παιδική δουλεία, που αντιστοιχεί σε σχεδόν ένα στα δέκα παιδιά σε όλο τον κόσμο.

Όπως αναφέρει ο κ. Γιαννάκη, γύρω στους 40,3εκ. ανθρώπους υπόκεινται σε σύγχρονη δουλεία, εκ των οποίων 24,9εκ. σε καταναγκαστική εργασία και 15,4εκ. σε καταναγκαστικούς γάμους.

Αναλογούν 5,4 θύματα σύγχρονης δουλείας για κάθε 1.000 άτομα στον κόσμο και ένα στα 4 θύματα σύγχρονης δουλείας είναι παιδιά.

Από τα 24,9εκ. ανθρώπους, που είναι παγιδευμένοι σε καταναγκαστική εργασία, 16εκ. τυγχάνουν εκμετάλλευσης στον ιδιωτικό τομέα (οικιακή εργασία, οικοδομές, γεωργία), 4,8εκ. υφίστανται σεξουαλική εκμετάλλευση και 4εκ. υποχρεώνονται σε εργασία από κρατικές αρχές. Οι γυναίκες και τα κορίτσια επηρεάζονται δυσανάλογα από την καταναγκαστική εργασία, καθώς 99% των θυμάτων τυγχάνουν εκμετάλλευσης στη ροζ βιομηχανία και 58% σε άλλους τομείς.

«Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να παραμένουμε αμέτοχοι μπροστά στα πιο πάνω συγκλονιστικά στοιχεία. Καλούμε την Κοινωνία των Πολιτών, τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και τις Κυβερνήσεις όλου του κόσμου να επαγρυπνούν και να εντείνουν τη δραστηριοποίησή τους, με στόχο την εξάλειψη της σύγχρονης δουλείας. Ως ανθρώπινα όντα, δεν πρέπει να ανεχόμαστε απαθείς την αδίστακτη εκμετάλλευση συνανθρώπων μας και να γινόμαστε «συνένοχοι» στην καταρράκωση της αξιοπρέπειάς τους και στην παραβίαση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων», καταλήγει ο Επίτροπος Εθελοντισμού.

ΚΥΠΕ