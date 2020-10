Αλλαγή για χρήση μάσκας σε καφέ/εστιατόρια-Πότε είναι υποχρεωτική

Μία από τις οδηγίες που αλλάζουν με τις αναθεωρημένες οδηγίες για χρήση μάσκας είναι ότι σε περίπτωση που βρίσκεται κάποιος σε χώρο εστίασης για take away, για να αγοράσει δηλαδή φαγητό ή ποτό και να φύγει από το κατάστημα, υποχρεούται να φορά μάσκα. Αν δηλαδή είστε στην ουρά για take away είναι υποχρεωτική η μάσκα σύμφωνα με την νέα οδηγία. Η οδηγία αναφέρει ότι εξαιρούνται οι χώροι εστίασης πλην των περιπτώσεων take-away. Μάσκα ουσιαστικά δεν πρέπει να φορούν άτομα που ενεργά πίνουν ή τρώνε όπως αναφέρεται στην οδηγία. Εάν δηλαδή καθίσετε για φαγητό ή ποτό στο εστιατόριο η μάσκα δεν είναι υποχρεωτική.

Συγκεκριμένα θυμίζουμε ότι εξαίρεση για την υποχρεωτική χρήση μάσκας:

Οικίες,

Άτομα που ενεργά πίνουν ή τρώνε,

Χώροι εστίασης πλην των περιπτώσεων take-away,

Άτομα που ταξιδεύουν με προσωπικό όχημα,

Άτομα κατά τη διάρκεια άθλησης/σωματικής άσκησης (π.χ. γυμναστήρια, σχολές χορού, κτλ),

Ψήστες/μάγειρες, μόνο κατά τη διάρκεια ψησίματος,

Άτομα με ειδικές γνωσιακές ικανότητες/ψυχικές/αναπτυξιακές διαταραχές που δεν συμμορφώνονται με την εφαρμογή μάσκας,

Άτομα με σοβαρό νευρολογικό/νευρομυϊκό νόσημα που δεν τους επιτρέπει να χειριστούν τη μάσκα

Άτομα με ανατομικές γναθοπροσωπικές παραλλαγές/δυσμορφίες ή/και τραυματισμό.

Η χρήση προστατευτικής μάσκας από τον γενικό πληθυσμό, ηλικίας 12 ετών και άνω, καθίσταται υποχρεωτική σε όλους τους εσωτερικούς κλειστούς χώρους όπου υπάρχουν περισσότερα του ενός ατόμων, καθώς και:

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς,

Εργαζόμενους σε εργοτάξια/κατασκευαστικό τομέα: Τα άτομα που εργάζονται στον κατασκευαστικό τομέα οφείλουν να χρησιμοποιούν μάσκες μιας χρήσης όταν μετακινούνται με αυτοκίνητο (ο αριθμός των ατόμων στο αυτοκίνητο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 άτομα),

Διανομείς,

Ανελκυστήρες.

Η πιο πάνω ρύθμιση θα έχει ισχύ από αύριο, 15 Οκτωβρίου 2020, με την έκδοση του σχετικού Διατάγματος.

Υπενθυμίζεται ότι η μη τήρηση των μέτρων αποτελεί παραβίαση Διατάγματος από τον ίδιο τον πολίτη και το πρόστιμο των €300 βαραίνει τον ίδιο τον πολίτη και όχι την επιχείρηση/υποστατικό.