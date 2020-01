Αναβολή πήρε η εκδίκαση της 1ης ποινικής υπόθεσης Συνεργατισμού

Για τον Φεβρουάριο αναβλήθηκε η εκδίκαση της 1ης ποινικής υπόθεσης του Συνεργατισμού ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας.

Συγκεκριμένα η υπόθεση επαναορίστηκε για ακρόαση την εβδομάδα 10 – 14 Φεβρουαρίου στις 9 το πρωί.

Το δικαστήριο κάλεσε τις δύο πλευρές να προσπαθήσουν μέχρι τότε να συμφωνήσουν σε κάποια παραδεκτά γεγονότα προκειμένου να αρχίσει η εκδίκαση της ουσίας της υπόθεσης.

Στις 24/10/2019, το Δικαστήριο, με ενδιάμεση απόφασή του, απέρριψε το αίτημα της υπεράσπισης τριών κατηγορουμένων στην υπόθεση για διαχωρισμό της δίκης και οι κατηγορούμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν στις κατηγορίες που τους απήγγειλε η Κατηγορούσα Αρχή. Όλοι απάντησαν μη παραδοχή στις κατηγορίες.

Το κατηγορητήριο της υπόθεσης καταχωρήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας στις 21/12/2017 και στις 27/3/2018 η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι δέκα συνολικά πρόσωπα, επτά φυσικά και τρία νομικά πρόσωπα. Πρόκειται για τους Δημητράκη Σταύρου, Ερωτόκριτο Χλωρακιώτη, Μαρία Χλωρακιώτου, Καρολίνα Αγγελοπούλου, Μαρία Χρυσάνθου, Κωνσταντίνο Λύρα, Γιώργο Μαυρέα, Detiero Enterprises Ltd, CHL Enterprises Ltd και Ktimatiki kotrona Ltd.

Το κατηγορητήριο της υπόθεσης περιλαμβάνει 48 κατηγορίες που αφορούν αδικήματα συνωμοσίας προς καταδολίευση, απόσπασης αγαθών με ψευδείς παραστάσεις, πλαστογραφίας και κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, ψευδών λογαριασμών, αθέμιτης κτήσης περιουσίας, κατάχρησης εξουσίας καθώς και αδικήματα συγκάλυψης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο τα αδικήματα προέκυψαν κατά τη σύναψη 7 δανείων από τη ΣΠΕ Στροβόλου με παράνομο τρόπο.

Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους από το δικαστήριο πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.

ΚΥΠΕ