ΑνΑΔ: Εργαλείο πλοήγησης για την αγορά εργασίας στην ΕΕ

Το εργαλείο πλοήγησης «Skills Online Vacancy Analysis Tool for Europe» (Skills OVATE), με το οποίο παρέχονται πληροφορίες για την αγορά εργασίας στην ΕΕ, σε πραγματικό χρόνο βρίσκεται στον δικτυακό τόπο του Cedefop και η πρόσβαση είναι ελεύθερη μέσω της ιστοσελίδας https://www.cedefop.europa.eu/en/data-visualisations/skills-online-vacancies, ανακοίνωσε η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ).

Η Αρχή διευκρινίζει ότι το εργαλείο πλοήγησης είναι αποτέλεσμα του έργου του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) «Real-time labour market information on skill requirements: Setting up the EU system for online vacancy analysis», στο οποίο συμμετείχε και είχε στόχο την ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού συστήματος για τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση στοιχείων για τις κενές θέσεις εργασίας που δημοσιοποιούνται σε ιστοσελίδες (online job vacancies), ώστε να υπάρχουν διαθέσιμες επίκαιρες πληροφορίες για την κατάσταση στην αγορά εργασίας.

Το έργο διάρκεσε τέσσερα χρόνια, από το 2017 μέχρι το 2020, και η συμμετοχή της ΑνΑΔ διαλάμβανε την ετοιμασία πακέτων εργασίας (work packages), τον σχολιασμό μεθοδολογίας, την επαλήθευση αποτελεσμάτων, καθώς και τη συμμετοχή σε εργαστήρια.

Πηγή: ΚΥΠΕ