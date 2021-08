Ανάπτυξη αμυντικής βιομηχανίας: Συμμετοχή κυπριακών επιχειρήσεων

Ως σημαντική επιτυχία για την εγχώρια έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της Άμυνας και της Ασφάλειας χαρακτηρίζει το Υπουργείο Άμυνας τη συμμετοχή κυπριακών μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ακόμα πέντε προτάσεις του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον Τομέα της Άμυνας (European Defence Industrial Development Programme - EDIDP), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Άμυνας αναφέρει πως για το έτος 2020, πέτυχαν συμμετοχή κυπριακές εταιρίες στα έργα JEY -CUAS : Joint European sYstem for Countering Unmanned Aerial Systems (Συμμετοχή εταιρείας SIGNAL GENERIX LTD), FIRES : Future Indirect fiRes European Solution (Συμμετοχή εταιρείας ADDITESS ADVANCED INTEGRADED TECHNOLOGY SOLUTIONS & SERVICES LTD), USSPS :Development of Unmanned Semi-fixed Sea Platforms for Maritime Surveillance (Συμμετοχή εταιρειών CY.R.I.C CYPRUS RESEARCH AND INNOVATION CENTER LTD και SIGNAL GENERIX LTD ), AI4DEF : Artificial Intelligence for Defence (Συμμετοχή εταιρείας EIGHT BELLS LTD) και HERMES: Data Exchange Platform for the Cyber Defence of Autonomous Military Systems (Συμμετοχή εταιρείας Ebos Technologies LTD).

Το σύνολο της χρηματοδότησής για τα συγκεκριμένα έργα ανέρχεται περίπου στα 38 εκατομμύρια ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαθέσει 158 εκατομμύρια ευρώ για 26 έργα ως αποτέλεσμα των 12 προσκλήσεων που δημοσιεύθηκαν το 2020.

H επιτυχία των κυπριακών εταιρειών με τη συμμετοχή σε πέντε προγράμματα του 2020, αποτελεί συνέχεια των επιτυχημένων προσπαθειών του 2019, όπου επιλέχθηκαν πέντε προτάσεις με συμμετοχή κυπριακών εταιρειών.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΜ το γεγονός αυτό, αποδεικνύει ότι η Κύπρος μπορεί να συνεισφέρει έμπρακτα στον τομέα ανάπτυξης ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων.

Η συμμετοχή των εταιρειών θα συμβάλει στην ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογίας ενώ παράλληλα θα δημιουργήσει ευκαιρίες για νέες θέσεις εργασίας.

Ο Υπουργός Άμυνας, Χαράλαμπος Πετρίδης, συνεχάρη θερμά όσους συνέβαλαν σε αυτή την επιτυχία και ιδιαίτερα την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων, το Κυπριακό Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο και τον Κυπριακό Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Έρευνας και Καινοτομίας.

