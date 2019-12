Το Ανώτατο επιφύλαξε την απόφασή του στην έφεση για Ζολώτα - Φόλε

Το Ανώτατο Δικαστήριο επιφύλαξε σήμερα την απόφασή του επί της έφεσης που καταχώρησε ο Γενικός Εισαγγελέας κατά της πρωτόδικης απόφασης με την οποία διακόπηκε η ποινική δίωξη των κατηγορουμένων Μιχάλη Ζολώτα και Μιχάλη Φόλε στην υπόθεση Focus.

Ο Μιχάλης Ζολώτας αντιμετώπιζε κατηγορίες που αφορούσαν αδικήματα συγκάλυψης κατά παράβαση του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, ενώ ο Μιχάλης Φόλε αντιμετώπιζε κατηγορίες που αφορούσαν αδικήματα συναλλαγών που υποδηλώνουν διαφθορά, δεκασμού δημόσιου λειτουργού, ενεργούς δωροδοκίας και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας αποφάσισε στις 7/8 τη διακοπή της δίκης για τους δύο κατηγορούμενους και την απαλλαγή τους από όλες τις κατηγορίες που αντιμετώπιζαν λόγω κατάχρησης της δικαστικής διαδικασίας, επειδή παραβιάστηκε το συνταγματικό τους δικαίωμα στην ελευθερία με την παράνομη έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης εναντίον τους.

Συγκεκριμένα, το Κακουργιοδικείο αποφάνθηκε ότι η δίκη άρχισε κατά παράβαση του θεμελιώδους συνταγματικού δικαιώματος της ελευθερίας «με την υποχρέωση και τον εξαναγκασμό τους να εμφανιστούν ενώπιον του δικαστηρίου δια των ακυρωθέντων από την Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου ενταλμάτων σύλληψής τους».

Το Ανώτατο εξέδωσε στις 9/7/2019 ένταλμα certiorari με το οποίο ακυρώθηκαν τα εντάλματα σύλληψης εναντίον τους. Τα εντάλματα σύλληψης είχαν εκδοθεί από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας λόγω παράλειψης εμφάνισης τους ενώπιον του σε διαδικασία παραπομπής τους στο Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας.

Κατά τη σημερινή διαδικασία ενώπιον του Ανωτάτου, οι δυο πλευρές αγόρευσαν ως προς την ορθότητα της πρωτόδικης απόφασης για διακοπή της δίωξης των Ζολώτα και Φόλε. Για τη Δημοκρατία αγόρευσαν ο Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης και ο Δικηγόρος της Δημοκρατίας Ανδρέας Αριστείδης, ενώ για τους εφεσίβλητους ο δικηγόρος Αχιλλέας Αιμιλιανίδης.

Κατά την αγόρευσή του, ο Κώστας Κληρίδης ανέφερε αρχικά ότι η εν λόγω υπόθεση είναι μια από τις πιο σοβαρές υποθέσεις που έχουν ποτέ καταχωρηθεί ενώπιον Κακουργιοδικείου και η σοβαρότητα της υπόθεσης έγκειται στα γεγονότα που την περιβάλλουν.

Ο Γενικός Εισαγγελέας εξέφρασε τη θέση ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε επιλήψιμη συμπεριφορά εκ μέρους της Κατηγορούσας Αρχή, η οποία, όπως είπε, δεν έχει χρησιμοποιήσει κανένα αθέμιτο ή παράνομο μέσο. Ανέφερε ότι η Κατηγορούσα Αρχή αξιοποίησε τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη νομοθεσία και τη δικονομία για να διασφαλίσει την παρουσία των κατηγορουμένων στο δικαστήριο.

Το δικαστήριο, είπε, έκρινε ότι δικαιολογείτο η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης εναντίον των κατηγορουμένων και διερωτήθηκε «που είναι η παρανομία;» και πως επηρεάστηκαν τα δικαιώματα των κατηγορουμένων; Είπε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν την υποχρέωση να εμφανιστούν ενώπιον του δικαστηρίου και να τύχουν μιας δίκαιης δίκης και αυτό είναι που διασφαλίστηκε.

Ο Δικηγόρος της Δημοκρατίας Αντρέας Αριστείδης ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η δίωξη των κατηγορουμένων είχε προηγηθεί της έκδοσης των ενταλμάτων σύλληψης και τα κατηγορητήρια καταχωρήθηκαν και επιδόθηκαν νομότυπα.

Ανέφερε ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο εσφαλμένα αποφάνθηκε ότι η ακύρωση των ενταλμάτων σύλληψης ημερ.3.10.2016 συμπαρέσυρε, αυτόματα, σε ακυρότητα και τα ευρωπαϊκά εντάλματα εύλληψης που εκδόθηκαν στις 11.10.2016.

Απέρριψε επίσης τη θέση του πρωτόδικου Δικαστηρίου ότι η ενώπιον του διαδικασία «μολύνθηκε» και/ή επηρεάστηκε από την απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου να εκδώσει τα ακυρωθέντα, σε μεταγενέστερο χρόνο, εντάλματα σύλληψης.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος των εφεσίβλητων Αχιλλέας Αιμιλιανίδης, στη δική του αγόρευση, υπεραμύνθηκε της ορθότητας της πρωτόδικης απόφασης για ακύρωση των ενταλμάτων, προβάλλοντας σειρά επιχειρημάτων και νομικών σημείων.

Απαντώντας στη θέση του Γενικού Εισαγγελέα περί σοβαρότητας της υπόθεσης, ο κ. Αιμιλιανίδης είπε ότι δεν υπάρχει μαρτυρία που να εμπλέκει τους πελάτες του στην υπόθεση, λέγοντας ότι η υπεράσπιση κάλεσε την Κατηγορούσα Αρχή να της υποδείξει αυτή τη μαρτυρία αλλά δεν το έχει πράξει μέχρι σήμερα.

Εξέφρασε, επίσης, τη θέση ότι τα εντάλματα σύλληψης δεν εκδόθηκαν παράτυπα αλλά παράνομα και είπε ότι το κυπριακό δικαστήριο στερείτο δικαιοδοσίας και εξουσίας να εκδώσει τα εντάλματα.

Επικαλούμενος την απόφαση του Ανωτάτου, είπε, τέλος, ότι οι πελάτες του με βάση τη νομοθεσία δεν είχαν υποχρέωση να εμφανιστούν ενώπιον του κυπριακού δικαστηρίου, ως είναι η θέση του Γενικού Εισαγγελέα.

Αφού άκουσε και τις δυο πλευρές το τριμελές Εφετείο επιφύλαξε την έκδοση της απόφασης του σε μεταγενέστερο στάδιο.

Να σημειωθεί ότι η εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας έχει ανασταλεί μέχρι την εκδίκαση της έφεσης και την έκδοση της τελικής απόφασης του Ανωτάτου. Όπως ανέφερε σήμερα ο Γενικός Εισαγγελέας, μέχρι σήμερα έχουν καταθέσει 54 μάρτυρες κατηγορίας και έχουν κατατεθεί 443 τεκμήρια.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση παραμένουν ο πρώην Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Χριστόδουλος Χριστοδούλου, η κόρη του Αθηνά Χριστοδούλου και οι εταιρείες Α. C. Christodoulou Consultants Ltd, Marfin Invesment Group – MIG (πρώην Marfin Financial Group - MFG) και Focus MaritimeCorp. ως νομικά πρόσωπα. Κατηγορούμενος στην υπόθεση ήταν και ο Ανδρέας Κιζουρίδης, ο οποίος κατέθεσε ως μάρτυρας κατηγορίας στην υπόθεση μετά τη διακοπή της ποινικής του δίωξης από τον Γενικό Εισαγγελέα.

Το κατηγορητήριο της υπόθεσης περιλαμβάνει 24 συνολικά κατηγορίες, σε σχέση με αδικήματα διαφθοράς, δεκασμού, δωροδοκίας, δωροληψίας, κατάχρησης εξουσίας, κατάχρησης εμπιστοσύνης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους από το δικαστήριο πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.