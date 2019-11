Απαντά η εταιρεία που έχει το κατασκοπευτικό βαν

Απορρίπτει τις κατηγορίες, ενώ τονίζει παράλληλα πως πάντα σεβόταν και ακολουθούσε τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναφέρει σε ανακοίνωση της μέσω δικηγορικού γραφείου η εταιρεία που ανήκει το κατασκοπευτικό βαν.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση είναι σίγουροι πως πολύ σύντομα αυτές οι κατηγορίες θα απορριφθούν.

Η αυτούσια η ανακοίνωση:

«Ws Wispear rejects all accusations made in the Cypriot Press and is confident that these allegations/claims will be very shortly dismissed. The company has at all times respected and .complied to the laws of the Republic . The whole issue is being dealt by our lawyers Pelecanos &Pelecanou LLC».

«Η Ws Wispear απορρίπτει όλες τις κατηγορίες που μεταδίδει ο κυπριακός Τύπος και είμαστε σίγουροι ότι αυτές οι κατηγορίες πολύ σύντομα θα απορριφθούν. Η εταιρεία σέβεται και ακολουθεί τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το ζήτημα έχουν επιληφθεί οι δικηγόροι της εταιρείας μας Pelecanos & Pelecanou LLC».

Απασχολεί και τον διεθνή Τύπο το ζήτημα

Αναφορά σε διάφορα Μέσα του εξωτερικού μέσω του Associated Press γίνεται σχετικά με το κατασχεθέν βαν τέως Ισραηλινού πράκτορα που βρίσκεται στην Κύπρο και πιο συγκεκριμένα στη Λάρνακα, και το οποίο έφερε στο φως της δημοσιότητας σχετικό ρεπορτάζ του Forbes.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα οι αναφορές για το θέμα σε New York Times και Washington Post, οι οποίες μεταφέρουν τις δηλώσεις του Αρχηγού Αστυνομίας, Κύπρου Μιχαηλίδη, για το όλο ζήτημα, τονίζοντας παράλληλα πως η Αστυνομία Κύπρου αναμένεται να ανακρίνει και Κύπριους μετόχους της εν λόγω εταιρείας.

Τι προηγήθηκε - Η επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας

Σε σχέση με δημοσιεύματα που αναφέρονταν στην ύπαρξη κατασκοπευτικού οχήματος με την ικανότητα να υποκλέπτει / παρακολουθεί τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, μηνύματα και δεδομένα, από την πρώτη στιγμή που ήρθαν σε γνώση της Αστυνομίας, αυτοβούλως, δόθηκαν οδηγίες από την Ηγεσία της Αστυνομίας για διερεύνηση της υπόθεσης.

Βάσει δικαστικών ενταλμάτων που εξασφαλίστηκαν, διεξήχθησαν έρευνες σε υποστατικά και γραφεία εταιρίας στη Λάρνακα, όπου εντοπίστηκε το συγκεκριμένο όχημα. Από προκαταρκτικές εξετάσεις, διαπιστώθηκε, ότι το υπό αναφορά όχημα, φέρει ηλεκτρονικό εξοπλισμό με αποτέλεσμα να κατασχεθεί, μαζί με άλλα τεκμήρια, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Αρχηγείο Αστυνομίας για να τύχουν επιστημονικών εξετάσεων.

Σε έρευνα που ακολούθησε στα γραφεία της εν λόγω εταιρίας, εντοπίστηκαν και άλλα τεκμήρια, τα οποία παραλήφθηκαν και θα τύχουν επιστημονικών εξετάσεων. Τα αδικήματα που διερευνώνται, από τις μέχρι τώρα εξετάσεις της Αστυνομίας, αφορούν αδικήματα κατά παράβαση του Περί Προστασίας του Απορρήτου της Ιδιωτικής Επικοινωνίας Νόμου.

Η Αστυνομία σε συνεργασία με άλλες Αρμόδιες Υπηρεσίες και Τμήματα, διερευνά σχολαστικά και με κάθε επαγγελματισμό τη συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς επίσης την πιθανότητα διάπραξης και άλλων αδικημάτων, τα οποία μπορεί να προκύψουν. Οι εξετάσεις και οι έρευνες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και η Αστυνομία συνεχίζει εις βάθος και με κάθε σοβαρότητα τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Να υπενθυμίσουμε πως μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν το βραδύ της Παρασκευής στο σημείο που βρισκόταν το κατασκοπευτικό βαν και δυνάμει δικαστικού εντάλματος το κατάσχεσαν και ακολούθως το μετέφεραν στο Αρχηγείο Αστυνομίας.

Έδωσε εξηγήσεις στην Αστυνομία για το βαν ο Ισραηλινός - ΗΧΗΤΙΚΟ

Ο Αρχηγός της Αστυνομίας μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό ανέφερε πως με το άκουσμα της είδησης για το κατασκοπευτικό βαν είχε δώσει οδηγίες όπως το όλο θέμα διερευνηθεί.

Κατά τη διερεύνηση, όπως αναφέρει ο κ. Μιχαηλίδης, υπήρχε υπόνοια για διάπραξη κάποιων ποινικών αδικημάτων σε σχέση με το νόμο περί απόρρητου και προσωπικής επικοινωνίας.

Είχαν εκδοθεί εντάλματα και το βράδυ της Παρασκευής έγινε έρευνα στα υποστατικά της εταιρείας αλλά και του συγκεκριμένου οχήματος, όπου και κατασχέθηκε και μεταφέρθηκε στο Αρχηγείο της Αστυνομίας όπου συνεχίζονται οι εξετάσεις.

Μάλιστα όπως τόνισε, διερευνούν σε συνεργασία με το Τελωνείο το πώς έχει εισαχθεί ο εξοπλισμός, ενώ συνεχίζονται τα οι εξετάσεις τόσο στην εταιρεία όσο και στο βαν που βρίσκεται στα εργαστήρια του Αρχηγείου Αστυνομίας.

Όπως ανέφερε ο Αρχηγός της Αστυνομίας, ο Ισραηλινός έδωσε τις δικές του εξηγήσεις ενώ αναμένεται και οι υπόλοιποι μέτοχοι της εταιρείας, αλλά και άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται να κληθούν ώστε να δώσουν και αυτοί τις δικές τους εξηγήσεις.

Όπως τόνισε ο κ. Μιχαηλίδης οι έρευνες θα συνεχιστούν.

Το ηχητικό από όσα είπε ο Αρχηγός Αστυνομίας:

Οι αντιδράσεις κομμάτων και κυβέρνησης

Με τη δημοσιοποίηση του θέματος η πρώτη αντίδραση ήρθε από τον ΓΓ του ΑΚΕΛ, Άντρο Κυπριανού ο οποίος με γραπτή του ανακοίνωση ζητούσε όπως "η κυβέρνηση πρέπει άμεσα να δώσει απαντήσεις και να λογοδοτήσει στους πολίτες. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους οφείλουν να ενεργήσουν τάχιστα, να κατάσχουν τον συγκεκριμένο εξοπλισμό και να εμποδίσουν τη λειτουργία του μέχρι διερευνηθεί η νομιμότητα και η σκοπιμότητα της δράσης του.

Άμεση ήταν η απάντηση του Εκπροσώπου της, Πρόδρομου Προδρόμου, ο οποίος με ανακοίνωση ανέφερε πως το όλο θέμα διερευνάται από την Αστυνομία, ενώ λίγες ώρες αργότερα η Αστυνομία κατέσχεσε τελικά το βαν.

Αντίδραση υπήρξε και από τον Δημοκρατικό Συναγερμό, ο οποίο αμέσως μετά την κατάσχεση και τις έρευνες της Αστυνομίας κάλεσε τις Αρχές να συνεχίσουν τις έρευνες, αναμένοντας το αποτέλεσμα.

Το Κίνημα Οικολόγων από την πλευρά του ανέφερε πως το δημοσίευμα του περιοδικού Forbes είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου, καθώς το Κίνημα έχει πληροφορίες για έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα πρώην πρακτόρων της Μοσάντ στη Κύπρο, ενώ όπως τονίζει στην ανακοίνωση του «επιβάλλεται η πλήρης διερεύνηση και έλεγχος των δραστηριοτήτων αυτών των εταιρειών. Αν η Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορεί να ελέγξει αυτές τις εταιρίες καλύτερα να τις απαγορεύσει».

Να σημειώσουμε πως το ΑΚΕΛ επανήλθε με νεότερη ανακοίνωση του καλώντας την κυβέρνηση "να μην ακολουθήσει και σ΄ αυτό το θέμα την τακτική του «κρύψετε να περάσουμε»".

