Απεβίωσε γνωστός ηθοποιός της κυπριακής τηλεόρασης και θεάτρου

View this post on Instagram

Στη φωτογραφία ο Κίμων και η Ρεβέκκα Αποστολοπούλου 1989 Θίασος Δελφινάριο «Εύρε την Γιώρκο εύρε την» Χορογραφίες: Ανδρέας Βασιλειάδης Χορεύουν: Ανδρέας Βασιλειάδης-Έλενα Χριστοδουλίδου Ηθοποιοί: Γιάννης Μεντώνης Φιρφιρής, Όλγα Ποταμίτου, Δώρος Κυριακίδης, Κωστάκης Κωνσταντίνου, Κίμων Αποστολόπουλος, Ρεβέκκα Αποστολοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Δώρα Μιχελή, Κώστας Σχοινιού, Στέλλα Αβρααμίδου και Ανδρέας Βασιλειάδης #κύπριοι_ηθοποιοί #kimonapostolopoulos #rebeccaapostolopoulou #thiasosdelfinario