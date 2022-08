Αποχαιρέτησε τον Πρέσβη Σουηδίας ο Κασουλίδης

Αποχαιρετιστήρια συνάντηση με τον Πρέσβη της Σουηδίας στην Κύπρο, Άντερς Χάγκελμπεργκ, καθώς η θητεία του στο νησί φτάνει στο τέλος της, είχε ο Υπουργός Εξωτερικών, Ιωάννης Κασουλίδης.

Σε ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter αναφέρεται πως ο κ. Κασοουλίδης είχε την ευκαιρία να αποχαιρετήσει επίσημα ένα καλό φίλο της Κύπρου, τον κ. Άντερς Χάγκελμπεργκ, στο τέλος της θητείας του ως Πρέσβη της Σουηδίας στη Λευκωσία.

FM @IKasoulides had the opportunity to formally bid farewell to a good friend of #Cyprus 🇨🇾 H.E. Mr. Anders Hagelberg at the end of his tenure as Ambassador of #Sweden 🇸🇪 in Nicosia | Best wishes for all your future endeavours Ambassador! 🙏 @SweMFA pic.twitter.com/8c2YAPUZIv

— Cyprus MFA (@CyprusMFA) August 23, 2022