Απονεμήθηκαν τα βραβεία εξαγωγών 2018

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στο Προεδρικό Μέγαρο η καθιερωμένη τελετή απονομής του Κυπριακού Βραβείου Εξαγωγών, το οποίο φέτος αφορούσε σε εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν το 2018.

Τα Βραβεία απένειμε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, επιβραβεύοντας την εξαιρετική προσπάθεια των κυπριακών επιχειρήσεων για αύξηση των εξαγωγών τους.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΓΤΠ, οι εταιρείες που βραβεύθηκαν κατά κατηγορία είναι:

Α. Βραβεία για τα Βιομηχανικά Προϊόντα

1. Το Βραβείο για τις μικρές βιομηχανικές μονάδες (αριθμός εργοδοτουμένων κάτω των 50) απονέμεται στη βιομηχανία «CHRISTAKIS AGATHANGELOU LTD».

2. Το Βραβείο για τις μεγάλες βιομηχανίες (αριθμός εργοδοτουμένων άνω των 50) απονέμεται στη βιομηχανία «REMEDICA LTD».

Β. Ειδικό Βραβείο Βιομηχανικών Προϊόντων

Το Ειδικό Βραβείο Βιομηχανικών Προϊόντων απονέμεται στη βιομηχανία «THOMASON MACHINERY LTD».

Γ. Βραβείο για τις Υπηρεσίες

Το Βραβείο Υπηρεσιών απονέμεται στην εταιρεία

«ARMONIA ESTATES LTD (MEMBER OF THE LEPTOS GROUP)»

Δ. Ειδικό Βραβείο Υπηρεσιών

Το Ειδικό Βραβείο Υπηρεσιών απονέμεται στην εταιρεία

«CEDAR ROSE INTERNATIONAL SERVICES LTD»

Πηγή: ΚΥΠΕ