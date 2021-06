Αποσύρονται καλλυντικά από την αγορά - Δείτε τις φωτογραφίες

Ιρλανδία

MUA MAKEUP ACADEMY PROFESSIONAL Triple Eye Shadow Τύπος/Αρ. Μοντέλου: C203D - Smoke Screen (white, grey and black shades) DLH01 - Innocence (gold, sand and brown shades) Barcode: 5 031468 211054 - Smoke screen/Innocence (outer) 5 055402 901566 - Smoke screen (inner) Περιγραφή: Όπως φαίνεται πιο κάτω:

Ηνωμένο Βασίλειο