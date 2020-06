Αποσύρθηκε αγωγή σε αμερικανικό δικαστήριο κατά της Κύπρου

Η αγωγή που καταχωρήθηκε στις 19.2.2019 στο United States Federal District Court for the Southern District of Florida και η οποία στρεφόταν, μεταξύ άλλων, κατά θεσμών/οργάνων/λειτουργών της Κυπριακής Δημοκρατίας αποσύρθηκε, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νομική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση με θέμα «Edward D. Fagan v. Central Bank of Cyprus, Law Οffice of the Republic of Cyprus and others, before the United States Federal District Court for the Southern District of Florida», με τους ισχυρισμούς του, ο ενάγων επιχειρούσε να θέσει υπό την κρίση Αμερικανικού Δικαστηρίου τις ενέργειες θεσμών/οργάνων/λειτουργών της Κυπριακής Δημοκρατίας ως προς τα θεσμικά καθήκοντα τους.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, επιχείρησε να θέσει υπό την κρίση του Αμερικανικού δικαστηρίου ενέργειες που άπτονται της αρμοδιότητας του Γενικού Εισαγγελέα για διεξαγωγή ποινικών διώξεων και ενέργειες που άπτονται της αρμοδιότητας της Κεντρικής Τράπεζας να εποπτεύει τις τράπεζες που λειτουργούν στη Δημοκρατία.

Συνολικά, ο ενάγων διεκδικούσε ποσά ύψους 13.68 εκατομμυρίων Δολαρίων για ενέργειες της Δημοκρατίας και τριπλάσιο ποσό αυτού σε αποζημιώσεις για διαφυγόν κέρδος.

Σημειώνεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία καταχώρησε αίτηση απόρριψης της αγωγής (Motion to Dismiss) σε σχέση με τους εναγόμενους που την αφορούν, η οποία εδραζόταν σε ένσταση κατά της δικαιοδοσίας του Αμερικανικού Δικαστηρίου στη βάση των κανόνων του διεθνούς δικαίου που άπτονται του προνομίου ετεροδικίας/ασυλίας που απολαμβάνουν τα Κράτη και όργανα αυτών από τη δικαιοδοσία εθνικών δικαστηρίων, όπως οι κανόνες αυτοί ενσωματώνονται στο σχετικό ομοσπονδιακό νόμο των ΗΠΑ, Foreign Sovereign Immunities Act.

Η Νομική Υπηρεσία, αναφέρει η ανακοίνωση, ενημερώθηκε σήμερα ότι ο ενάγων απέσυρε την αγωγή σε σχέση με τους θεσμούς/όργανα/λειτουργούς της Κυπριακής Δημοκρατίας, προφανώς ελλείψει αντεπιχειρημάτων προς τις θέσεις που προέβαλε η Κυπριακή Δημοκρατία στην προαναφερόμενη αίτηση της.

Την εκπροσώπηση της Δημοκρατίας ενώπιον του Αμερικανικού δικαστηρίου ανέλαβε ο διεθνής δικηγορικός οίκος Curtis Mallet-Prevost Colt&Mosle σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία και την Κεντρική Τράπεζα.

ΚΥΠΕ