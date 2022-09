Αρχή Διαφάνειας: Kαταγγελία για πολιτογραφήσεις - Πίεση από Βουλή

Του Γιώργου Μιχαηλίδη

Πίεση για να περάσουν το συντομότερο οι κανονισμοί που θα διέπουν την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς αναμένεται να ασκηθεί σήμερα Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022 στη συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως. Το θέμα συζητείται αυτεπάγγελτα μέσω της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΑΚΕΛ.

Καταγγελία και για πολιτογραφήσεις

Άξιο αναφοράς είναι ότι στα συρτάρια της Αρχής παραμένουν δυο καταγγελίες που έγιναν εκ των οποίων η μια σχετίζεται με το «καυτό» κεφάλαιο των πολιτογραφήσεων.

Μιλώντας στην Offsite News ο πρόεδρος της Αρχής Χάρης Πογιατζής ανέφερε «η συνεδρία της Επιτροπής (σήμερα Τετάρτη) είναι σημαντική, μετά την ολοκλήρωσή της θα έχουμε αρκετά να πούμε».

Ερωτηθείς τι γίνεται με τους κανονισμούς που θα διέπουν την Αρχή, ο κ. Πογιατζής είπε ότι «εμείς είμαστε έτοιμοι, αναμένουμε από τη Βουλή να τους εγκρίνει. Θα τους ενημερώσουμε και θα δούμε τι θα γίνει». Όσον αφορά στις καταγγελίες που έγιναν στην Αρχή ο κ. Πογιατζής είπε ότι είναι δυο στο σύνολο, εκ των οποίων η μια συνδέεται με τις πολιτογραφήσεις.

Ο κ. Πογιατζής μάς είπε ότι η Επιτροπή θέλει ενίσχυση του προσωπικού της όμως είναι καλυμμένη σε γραφειακή και τεχνική υποδομή.

Πασιουρτίδης: «Θέλουμε χρονοδιαγράμματα»

Εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΑΚΕΛ ο εκ των εισηγητών του θέματος Ανδρέας Πασιουρτίδης ανέφερε στην Offsite News ότι «ζητούμε ως ΑΚΕΛ να εξεταστεί αυτεπαγγέλτως το θέμα αφού θέλουμε να πληροφορηθούμε ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα που θα τεθούν και με ποιο τρόπο θα δουλέψει η Αρχή. Εκκρεμούν οι κανονισμοί τη στιγμή που βρίσκονται στο συρτάρι δυο καταγγελίες».

Η Επιτροπή διορίστηκε στις 03 Μαίου για εξαετή θητεία και αποτελείται από τους

Eπίτροπος Διαφάνειας Χάρης Πογιατζής, πρώην Δικαστής, κάτοχος πτυχίου LLB (Hons) Exon, πανεπιστήμιο Έξετερ, Αγγλίας​​​​​​

Μελη

Μιχαήλ Κωνσταντινίδης, πρώην Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, κάτοχος πτυχίου Bsc Mechanical Engineering, Queen Mary College University of London και Msc Engineering, University of Minnesota

Ελένη Πατέρα – Δημοσθένους, Δικηγόρος, κάτοχος πτυχίου Νομικής, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νίκος Ζαμπακίδης, Λογιστής/Ελεγκτής, πρώην Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, κάτοχος επαγγελματικού τίτλου ACCA

Τατιάνα Ζαχαριάδου, Κοινωνιολόγος, κάτοχος πτυχίου BA Sociology, State University of New York, Albany και MA in Applied Sociology, University of Indianapolis