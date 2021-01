Αύριο ή μεθαύριο αρχίζει ο εμβολιασμός στα κατεχόμενα

Αύριο ή μεθαύριο θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός στα κατεχόμενα μετά την παραλαβή των 20.000 δόσεων Sinovac που έστειλε η Τουρκία.

Σε συνάντηση με τον «υπουργό υγείας» Αλί Πιλλί ο «πρωθυπουργός» Ερσάν Σανέρ ανακοίνωσε ακόμη ότι σε πρώτη φάση θα εμβολιαστούν 5.000 επαγγελματίες υγείας στα νοσοκομεία και στην συνέχεια άτομα άνω των 65 ετών σε οίκους ευγηρίας. Τα εμβόλια θα συνεχίσουν να έρχονται από την Τουρκία, πρόσθεσε ο ίδιος.

Στόχος, συνέχισε, είναι να εμβολιαστεί το 80% του πληθυσμού στα κατεχόμενα με 500.000 εμβόλια. Μίλησε δε για επιτυχία αντιμετώπισης της πανδημίας και στην ανάγκη να υπάρξει μια εξισορρόπηση της οικονομίας με την ασφάλεια υγείας.

Λαμβάνουν, συνέχισε ο κ. Σανέρ, τα απαραίτητα μέτρα για την παρεμπόδιση εξάπλωσης του ιού στην κοινότητα, αλλά δεν σκέφτονται το λοκντάουν.

Νωρίτερα σε δηλώσεις σε τηλεοπτική εκπομπή ο «υπουργός υγείας», Αλί Πιλλί είχε πει ότι ο πρώτος που θα εμβολιαστεί είναι ο Τ/κ ηγέτης, Ερσίν Τατάρ. Στόχος, είπε ο κ. Πιλλί, να εμβολιάσουν συνολικά 300.000 άτομα.

Αντιδράσεις στις δηλώσεις Τατάρ για τα εμβόλια

Στο μεταξύ οι χθεσινές δηλώσεις του Τ/κ ηγέτη ότι δεν θα δεχθεί εμβόλια μέσω της «ε/κ διοίκησης» αλλά απευθείας από την ΕΕ, γιατί «συνομιλητές μας δεν είναι οι Ε/κ αλλά η ΕΕ», που έκανε μετά την συνάντηση με την Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, προκάλεσαν και πολιτικές αντιδράσεις, ενώ σχολιάστηκαν και στα ΜΚΔ.

Ο πρόεδρος του ΡΤΚ, Τουφάν Ερχιουρμάν σε ανάρτησή του έγραψε ότι «κανείς δεν έχει δικαίωμα να θυσιάσει την υγεία και την οικονομία του τ/κ λαού στον λαϊκισμό». Η πιο επείγουσα ανάγκη μας για υγεία και οικονομία είναι το εμβόλιο, έγραψε ο κ. Ερχιουρμάν αναφέροντας ότι ενώ αυτή είναι η κατάσταση ο κ. Τατάρ προσπαθεί να κάνει πολιτική σχετικά με τη μέθοδο άφιξης εμβολίου. «Όπως πάντα, χωρίς καν την ανάγκη συνομιλίας / διαβούλευσης με κανέναν, συμπεριλαμβανομένης της βουλής», όπως αναφέρθηκε στην «βουλή» του ψευδοκράτους.

«Εάν έχετε πολιτικές επιφυλάξεις, να τις θέσετε στα αρμόδια όργανα, αλλά σε κάθε περίπτωση τα εμβόλια τα παίρνετε, χωρίς να ξεχνάμε ή υπενθυμίζοντας ότι αυτό (τα εμβόλια) είναι δικαίωμα του λαού μας και όχι χάρη των Ε/κ ή της ΕΕ προς εμάς. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να θυσιάσει την υγεία και την οικονομία του τουρκοκυπριακού λαού στον λαϊκισμό!»

Αλλά και ο Φικρί Τορός, «βουλευτής» του ΡΤΚ και πρώην πρόεδρος του τ/κ εμπορικού επιμελητηρίου, δήλωσε ότι ο κ. Τατάρ, εγκαταλείποντας την νόμιμη βάση των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, όχι μόνο καταδικάζει την τ/κ κοινότητα σε συνέχιση της απομόνωσης και την εγκλωβίζει περισσότερο, αλλά θέτει επίσης σε κίνδυνο την ασφάλεια της υγείας της κοινότητας και της «βόρειας Κύπρου» με αυτήν την πολιτική διαχωρισμού.

Ο ΕΡσίν Τατάρ έχει ξεπεράσει τον εαυτό του εργαλειοποιώντας πολιτικά τα θέματα υγείας, δήλωσε και ο πρόεδρος του ΚΚΔ, Τζεμάλ Όζγιγιτ. Σε δική του ανάρτηση ο κ. Όζγιγιτ διερωτήθηκε εάν αυτά που βγαίνουν από το στόμα του Τ/κ ηγέτη δεν μπορεί να φιλτράρει λίγο με την συνείδησή του. Προφανώς, ο κ. Τατάρ μίλησε λέγοντας ότι έχει μάθει να λέει πολιτικά απ’ έξω, με απομνημόνευση, και επαναλαμβάνει ακόμα και σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα (του εμβολιασμού) το αφήγημα που για χρόνια δεν ώθησε τους Τ/κ ένα βήμα παραπέρα, σημείωσε. «Προφανώς δεν του περνά του κ. Τατάρ, δεν αισθάνεται καν την ανάγκη. Ξεχνά ότι αυτό είναι ένα δικαίωμα. Έχει ξεπεράσει εαυτόν εργαλειοποιώντας πολιτικά θέματα υγείας».

Ο ίδιος ο Ερσίν Τατάρ απάντησε σε ανάρτηση στο τουίτερ δημοσιογράφου που τον επέκρινε για τις δηλώσεις του αυτές γράφοντας στα αγγλικά ότι οι επικρίσεις είναι «φτηνές και ασήμαντες. Έπρεπε να ενεργήσετε καλύτερα (You should do better). Τουλάχιστον να είστε ήσυχοι και να μας δώσετε μια ευκαιρία».

Η δημοσιογράφος Εσρά Αϊγκίν είχε γράψει στην ανάρτησή της επισημαίνοντας τον Ερσίν Τατάρ ότι «δεν μπορείτε να διακινδυνεύετε την υγεία του λαού για να παίξετε το παιχνίδι της κυριαρχίας» και πως ως «κράτος», ως «αξιωματούχος του κράτους», ως «πρόεδρος», πρέπει πρώτα να εργάζεται για την ευεξία, ευημερία και υγεία του δικού του «λαού». «Εσείς δεν έχετε συναίσθηση της υπευθυνότητας και της βαρύτητας των καθηκόντων σας».

ΚΥΠΕ