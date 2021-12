Αυτά είναι τα νέα αυστηρότερα μέτρα - Σήμερα αποφάσεις Υπουργικού

Στη σκιά του εντοπισμού της μετάλλαξης Όμικρον και στην Κύπρο συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο και αναμένεται ότι θα αποφασιστούν νέα μέτρα για αναχαίτιση της πανδημίας.

Μετά τον εντοπισμό 5 κρουσμάτων κορωνοϊού με την μετάλλαξη Όμικρον, σήμανε συναγερμός στις αρμόδιες υπηρεσίες, με την Ομάδα Ιχνηλάτησης να κάνει αγώνα δρόμου για εντοπισμό και περιορισμών των επαφών των κρουσμάτων.

Χθες (12/12) ανακοινώθηκε πως από τα 500 τεστ που έγιναν στη σχολική μονάδα όπου εντοπίστηκαν τα κρούσματα της Όμικρον, βρέθηκαν άλλα 3 άτομα θετικά αλλά στην μετάλλαξη Δέλτα.

Νέες αποφάσεις στο Υπουργικό

Στις 9.30πμ όπου συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει τον εμβολιασμό παιδιών ηλικίας 5-11 ετών. Τα εμβόλια για τα παιδιά έρχονται στην Κύπρο σήμερα και οι εμβολιασμοί αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα. Δείτε ΕΔΩ που θα γίνονται οι εμβολιασμοί παιδιών

Ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου θα τεθεί και το ζήτημα της κρατικής καραντίνας. Δηλαδή αν κάποιος έρχεται Κύπρο και είναι θετικός και ενδεχομένως Όμικρον κρούσμα τότε θα πηγαίνει κρατική καραντίνα σε ξενοδοχείο, εάν δεν χρήζει νοσηλείας.

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας αναμένεται να καταθέσει και την εισήγηση των ειδικών όπως υπάρξει αλλαγή στο πρωτόκολλο που ισχύει για εμβολιασμένους που είναι στενές επαφές. Συγκεκριμένα όπως έγραψε σε ρεπορτάζ της η Offsite αναμένεται πως και εμβολιασμένα άτομα θα τίθενται σε καραντίνα εάν ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένο περιστατικό. Θα αποδεσμεύονται από την καραντίνα με PCR. Πιθανό τα άτομα με 3η δόση να εξαιρεθούν.

Περισσότερες απαγορεύσεις για ανεμβολίαστους;

Θυμίζουμε ότι από την Τετάρτη 15/12 θα απαγορεύεται σε μη εμβολιασμένα άτομα να εισέρχονται σε συγκεκριμένους χώρους. Συγκεκριμένα, σε κλειστά και υπαίθρια γήπεδα, θέατρα, αμφιθέατρα, κινηματογράφους, αίθουσες θεαμάτων, νυχτερινά κέντρα, δισκοθήκες, μουσικοχορευτικά κέντρα διασκέδασης και χώρους εστίασης, θα μπορούν να εισέρχονται ΜΟΝΟ άτομα που έχουν λάβει τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου με απαραίτητη προϋπόθεση να κατέχουν αρνητικό αποτέλεσμα εργαστηριακής εξέτασης PCR ή τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapidtest).

Σκέψη για εξαίρεση των ανήλικων

Αρμόδια πηγή από το υπουργείο Υγείας ανέφερε όμως ότι ενδεχομένως να υπάρξουν και διαφοροποιήσεις στα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί για τους χώρους που θα έχουν ισχύ από τις 15 Δεκεμβρίου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πιθανόν να επιτρέπεται η είσοδος σε ανήλικα άτομα που δεν είναι εμβολιασμένα.

Μπλόκο και από γάμους/βαφτίσεις;

Επιπλέον τελευταίες πληροφορίες, αναφέρουν ότι το Υπουργείο Υγείας θα καταθέσει πρόταση για να απαγορευτεί η είσοδος σε ανεμβολίαστους σε δεξιώσεις για γάμους και βαφτίσεις ενώ υπάρχει προβληματισμός και για τους χώρους εστίασης στα ξενοδοχεία που δεν αποκλείεται να αποκλειστούν και από εκεί τα μη εμβολιασμένα άτομα.

Αναμονή για τη λήξη του Safe Pass

- Από το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου, καταργείται το SafePass για όσα άτομα δεν έχουν λάβει την ενισχυτική δόση του εμβολίου μετά την πάροδο 7 μηνών από την ολοκλήρωση του αρχικού εμβολιασμού. Υπάρχει σενάριο για να καταργείται το safepass στους 9 αντί στους 7 μήνες όπως έγραψε η offsite.

Άρα δεν αποκλείεται να έχουμε κάποια διαφοροποίηση και σε αυτό το μέτρο.

20/12 τα self test

Αν και αρχικά ανακοινώθηκε ότι από 13 Δεκεμβρίου θα ξεκινούσε η χορήγηση των self test σε όλου, όπως αποκάλυψε πρώτη η Offsite, αυτό δεν θα γίνει. Το βράδυ της Κυριακής ανακοινώθηκε ότι η διάθεση των Self Test θα ξεκινήσει τελικά στις 20/12 και κάθε εμβολιασμένο άτομο θα δικαιούται 5 self test. Δείτε ΕΔΩ περισσότερα.

Σήμερα λοιπόν τα σπουδαία για νέα μέτρα και διαφοροποιήσεις στις αποφάσεις που ήδη λήφθηκαν.