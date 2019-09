Αυτοί είναι πρώτοι ομιλητές στο TEDx University of Nicosia

Ομιλίες που εμπνέουν, ομιλητές που ξεχωρίζουν. Σε κάθε γωνιά του πλανήτη, το TED φιλοξενεί μοναδικούς ανθρώπους που, ο καθένας με το δικό του τρόπο, λαμβάνει μέρος και προσκαλεί τους συμμετέχοντες να μοιραστούν γνώσεις, εμπειρίες και να μοιραστούν με το κοινό σύγχρονες απόψεις και προβληματισμό, να εγείρουν τη φαντασία του κοινού αλλά και να «πυροδοτήσουν» τη συζήτηση γύρω από τα φλέγοντα θέματα που θα καθορίσουν το μέλλον.

Από τον James Cameron, τον Simon Sinek, τον Dan Gilbert και τον Steven Pinker, τον Nicholas Negreponte, στον Tony Robbins και τον Sir Ken Robinson, οι ομιλητές του TED αναγάγουν την εκδήλωση σε σημείο αναφοράς σε όλο τον κόσμο.

Και αυτό πρόκειται να συμβεί για ακόμα μία φορά στο TEDx University of Nicosia 2019, το οποίο πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Τράπεζας Κύπρου στην Λευκωσία, στις 30 Νοεμβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξένια. Στο TEDx University of Nicosia 15 ομιλητές και μουσικοί θα καθηλώσουν με τα λεγόμενα τους και το κοινό.

Η πρώτη genderless φωνή στην τεχνητή νοημοσύνη:

Ξεκινώντας από τον δημιουργικό και πολυβραβευμένο Δανό ηχολήπτη NIS NØRGAARD ο οποίος συνεργάστηκε με εταιρείες όπως η HBO και η Virtue, θα μοιραστεί το πάθος του για την ηχοληψία και τις ταινίες. Ο ίδιος δημιούργησε την πρώτη Artificial Intelligence Genderless φωνή.

Δότης νεφρού που έτρεξε μετά από μήνες μαραθώνιο με σκοπό την ενημέρωση του κοινού

Τη σκυτάλη θα πάρει ο Κύπριος Μαραθωνοδρόμος ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ του οποίου η ανθρώπινη ιστορία θα σας συγκλονίσει μιας και κρύβει πολλά…χιλιόμετρα τρεξίματος. Ο ίδιος αφού πρόσφερε το νεφρό του στην μητέρα του, σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει awareness στο κοινό για τη δωρεά οργάνων τρέχει μαραθωνίους ξεκινώντας από την Λεμεσό.

Η εξέλιξη της ανθρώπινης ζωής σε έναν κόσμο με τεχνητή νοημοσύνη

Το ταξίδι συνεχίζεται στο μαγικό κόσμο της Βιοτεχνολογίας με την ELSA SOLARIS να μας μιλά για την εξέλιξη της επιστήμης, της ανθρώπινης φύσης και ζωής σε έναν κόσμο που εξελίσσεται με τεχνητή νοημοσύνη. Η ELEANOR 'NELL' WATSON παράλληλα μας ξεναγεί στο μέλλον και στην τεχνητή νοημοσύνη όπου θα περιγράψει πως θα είναι ο κόσμος μας σε μερικά χρόνια.

Performances, Stand-up Comedians και αυτοσχέδια loops

Το TEDx University of Nicosia θα κάνει και μια περιδιάβαση στη μουσική με το band Freedom Candlemaker του εξαιρετικού μουσικού, συνθέτη και παραγωγού Λευτέρη Μουμτζή. Η μουσική τους σχετίζεται με το φως, το άνοιγμα της ψυχής και την επανασύνδεση με το είναι μας.

Η μετρ του stand-up comedy TANYALEE DAVIS, θα μας ψυχαγωγήσει, χαρίζοντας στιγμές γέλιου.

Πολυβραβευμένος με Pulitzer Prize φωτογράφος

Η φαντασία και η δημιουργικότητα στο TEDx University of Nicosia συνεχίζεται με τον πολυτάλαντο φωτογράφο και κάτοχο διπλού βραβείου Πούλιτζερ MUHAMMED MUHEISEN του οποίου ο φακός έχει καταγράψει γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας και επικαιρότητας σε έναν κόσμο που διαρκώς αλλάζει.

Καινοτομία digital trends and sustainability

Σε αυτόν τον κόσμο, η καινοτομία είναι σημαντικός παράγοντας που καθορίζει τη ζωή μας και ο JENS-UWE MEYER θα εμπνεύσει όλους τους παρευρισκόμενους με την ομιλία του για τις καινοτόμες ιδέες σε έναν ραγδαία εξελισσόμενο κόσμο.

Η ζωή εξελίσσεται και σε αυτήν χρειάζεται να είμαστε οι εαυτοί μας και ευτυχισμένοι

Τέλος, ο δυναμικός χαρακτήρας του JOHN ZACHARIAS THEOPHANOUS αναμένεται να συγκλονίσει με την ομιλία του και την εμπειρία του στην κυπριακή κοινωνία, εκπροσωπώντας την ΛΟΑΤΙ κοινότητα.

Η πρώτη genderless φωνή στην τεχνητή νοημοσύνη:

Ξεκινώντας από τον δημιουργικό και πολυβραβευμένο Δανό ηχολήπτη NIS NØRGAARD ο οποίος συνεργάστηκε με εταιρείες όπως η HBO και η Virtue, θα μοιραστεί το πάθος του για την ηχοληψία και τις ταινίες. Ο ίδιος δημιούργησε την πρώτη Artificial Intelligence Genderless φωνή.

Δότης νεφρού που έτρεξε μετά από μήνες μαραθώνιο με σκοπό την ενημέρωση του κοινού

Τη σκυτάλη θα πάρει ο Κύπριος Μαραθωνοδρόμος ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ του οποίου η ανθρώπινη ιστορία θα σας συγκλονίσει μιας και κρύβει πολλά…χιλιόμετρα τρεξίματος. Ο ίδιος αφού πρόσφερε το νεφρό του στην μητέρα του, σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει awareness στο κοινό για τη δωρεά οργάνων τρέχει μαραθωνίους ξεκινώντας από την Λεμεσό.

Η εξέλιξη της ανθρώπινης ζωής σε έναν κόσμο με τεχνητή νοημοσύνη

Το ταξίδι συνεχίζεται στο μαγικό κόσμο της Βιοτεχνολογίας με την ELSA SOLARIS να μας μιλά για την εξέλιξη της επιστήμης, της ανθρώπινης φύσης και ζωής σε έναν κόσμο που εξελίσσεται με τεχνητή νοημοσύνη. Η ELEANOR 'NELL' WATSON παράλληλα μας ξεναγεί στο μέλλον και στην τεχνητή νοημοσύνη όπου θα περιγράψει πως θα είναι ο κόσμος μας σε μερικά χρόνια.

Performances, Stand-up Comedians και αυτοσχέδια loops

Το TEDx University of Nicosia θα κάνει και μια περιδιάβαση στη μουσική με το band Freedom Candlemaker του εξαιρετικού μουσικού, συνθέτη και παραγωγού Λευτέρη Μουμτζή. Η μουσική τους σχετίζεται με το φως, το άνοιγμα της ψυχής και την επανασύνδεση με το είναι μας.

Η μετρ του stand-up comedy TANYALEE DAVIS, θα μας ψυχαγωγήσει, χαρίζοντας στιγμές γέλιου.

Πολυβραβευμένος με Pulitzer Prize φωτογράφος

Η φαντασία και η δημιουργικότητα στο TEDx University of Nicosia συνεχίζεται με τον πολυτάλαντο φωτογράφο και κάτοχο διπλού βραβείου Πούλιτζερ MUHAMMED MUHEISEN του οποίου ο φακός έχει καταγράψει γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας και επικαιρότητας σε έναν κόσμο που διαρκώς αλλάζει.

Καινοτομία digital trends and sustainability

Σε αυτόν τον κόσμο, η καινοτομία είναι σημαντικός παράγοντας που καθορίζει τη ζωή μας και ο JENS-UWE MEYER θα εμπνεύσει όλους τους παρευρισκόμενους με την ομιλία του για τις καινοτόμες ιδέες σε έναν ραγδαία εξελισσόμενο κόσμο.

Η ζωή εξελίσσεται και σε αυτήν χρειάζεται να είμαστε οι εαυτοί μας και ευτυχισμένοι

Τέλος, ο δυναμικός χαρακτήρας του JOHN ZACHARIAS THEOPHANOUS αναμένεται να συγκλονίσει με την ομιλία του και την εμπειρία του στην κυπριακή κοινωνία, εκπροσωπώντας την ΛΟΑΤΙ κοινότητα.

Το TEDx University of Nicosia δίνει το ραντεβού τους στις 30 Νοεμβρίου 2019 στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξένια για μια Unbelievable εμπειρία TED.

Η κ. Έλλη Ιωαννίδου, CSR Coordinator της Τράπεζας Κύπρου δήλωσε «Η στήριξη της Τράπεζας Κύπρου στο TEDx University of Nicosia γίνεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της να καλλιεργεί, να ενισχύει και να διευρύνει τους ορίζοντες των νέων δυναμικών κοινών της χώρας τροφοδοτώντας τους με ερεθίσματα, ιδέες, αντιλήψεις, που βρίσκονται στην πρωτοπορία της σκέψης, της επιστήμης και της τέχνης».

Ο κ. Νικόλας Νικολή Curator του TEDx University of Nicosia δήλωσε «Το TEDx είναι μια εκδήλωση που γίνεται σε χιλιάδες πόλεις, προωθεί ιδέες που αξίζει να διαδοθούν, σκέψη και προτάσεις, εικόνες και ιστορίες δοσμένες από τους καλύτερους επιστήμονες και ανθρώπους. Για εκδηλώσεις όπως το TEDx είναι περήφανες τόσο οι πόλεις που τις φιλοξενούν όσο και οι οργανισμοί που τις στηρίζουν. To TEDx University of Nicosia είναι μια τέτοια εκδήλωση και ο στόχος της είναι να γίνει ο πυρήνας των νέων ιδεών στην πρωτεύουσα και σχεδιάζεται ώστε να αποτελέσει το συνέδριο ορόσημο της πόλης».

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εκδήλωση τα εισιτήρια προπωλούνται στο www.tedxunic.com το οποίο περιέχει όλες τις πληροφορίες για το θέμα, τους προσκεκλημένους και τις παράλληλες δραστηριότητες.

Χορηγός επικοινωνίας είναι η Digital Tree.