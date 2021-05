Bήμα ψηφιοποίησης των Δήμων μέσω του «Ευαγόρα»

Τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Δήμων σηματοδοτεί η υλοποίηση του έργου «Ευαγόρας» της Ένωσης Δήμων Κύπρου, με στόχο την βελτίωση των διαδικασιών εσωτερικής διοίκησης για άμεση και ποιοτική παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Το έργο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Σεπτέμβριο του 2023 και μεταξύ άλλων αναμένεται ότι θα ενισχύσει την παραγωγικότητα και θα μειώσει τον εργασιακό φόρτο, με απτά οφέλη στην εξυπηρέτηση των πολιτών.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Ένωσης, το πολυσήμαντο έργο «Ευαγόρας», το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου στη Λευκωσία, υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ» 2021-2027 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με προϋπολογισμό €2,41 εκατ.

Σε χαιρετισμό του ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου Ανδρέας Βύρας, Δήμαρχος Λάρνακας, χαρακτήρισε το έργο «Ευαγόρας» φιλόδοξο και σημαντικό άλμα στην εποχή της ψηφιοποίησης, τονίζοντας πως «η πανδημία έχει αναδείξει με τον πιο έντονο τρόπο την επιτακτική ανάγκη για παροχή εξ αποστάσεως υπηρεσιών στους πολίτες».

Ο κ. Βύρας επεσήμανε εξάλλου ότι το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για τους Δήμους που θα δημιουργηθεί θα συμβάλει σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό στην αποστολή της τοπικής αυτοδιοίκησης, βάζοντας τέλος στα προβλήματα γραφειοκρατίας αλλά και τη μεγάλη ανομοιομορφία που υπάρχει σήμερα ανάμεσα στις ηλεκτρονικές διαδικασίες των Δήμων.

Ο συντονιστής του έργου «Ευαγόρας», λειτουργός της Ένωσης Δήμων Χριστόδουλος Ρουσιά, αναφέρθηκε στην συγχρηματοδότηση του Έργου (85% από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ και 15% από τους Δήμους) καθώς και στην περίοδο υλοποίησης του μέχρι την πλήρη ανάπτυξη του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος.

Έχει αρχίσει ήδη από τον Ιανουάριο του 2021 και θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία σε 32 μήνες (Σεπτέμβριος 2023), είπε.

Η υλοποίηση του Έργου έχει ανατεθεί με βάση δημόσια σύμβαση στην κοινοπραξία των εταιρειών Hellenic Technical Enterprises Ltd, iSpiral IT Solutions Ltd, Technomart Engineering & Project Consultants Ltd και Open Technology Services SA.

Όπως αναφέρεται, τα οφέλη του έργου θα είναι απτά για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την επιχειρήσεων μέσω της αναβάθμισης και της ενίσχυσης της υπηρεσιών των Δήμων. Προβλέπεται η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της διοίκησης (συνεδριάσεις, αλληλογραφία, ανθρώπινο δυναμικό), της οικονομικής διαχείρισης (προϋπολογισμός, διαχείριση εσόδων) των τεχνικών υπηρεσιών (Πολεοδομικές Άδειες, `Άδειες οικοδομών κα) της δημόσιας υγείας (Συλλογή αποβλήτων, Καθαρισμός οικοπέδων), των παραλιών, των πολιτικών γάμων και άλλα.

Τέλος, ο εκπρόσωπος της κοινοπραξίας Δημήτρης Νικολάου παρέθεσε τους στόχους του έργου που περιλαμβάνουν αναβάθμιση τεχνολογικής υποδομής, ενίσχυση νομικής συμμόρφωσης, μείωση εργασιακού φόρτου, εμπλουτισμό της πληροφόρησης που παρέχεται στους δημότες, βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών, αξιοποίηση ψηφιακών καναλιών επικοινωνίας και παροχή άμεσης και εμπλουτισμένης πληροφόρησης για σκοπούς λήψης αποφάσεων

Ενίσχυση αποδοτικότητας.

Πηγή: ΚΥΠΕ