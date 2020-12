CYPRA: Ζητά διορισμό ανεξάρτητης ερευνητικής επιτροπής

Η εταιρεία CYPRA LTD ζητά τον άμεσο διορισμό ανεξάρτητης δημόσιας ερευνητικής επιτροπής, που θα απαρτίζεται από μέλη, που δεν έχουν σχέση άμεση ή έμμεση με εμπλεκόμενες υπηρεσίες, ώστε να εξεταστούν με αντικειμενικότητα όλα τα θέματα που αφορούν τόσο στην ίδια όσο και στην CYPRA BIOENERGY LTD, σχετικά με τις αδειοδοτήσεις των εγκαταστάσεων των δυο εταιρειών, καθώς και της αδελφικής εταιρείας SLEGABY HOLDINGS LTD.

Σε ανακοίνωσή της, η CYPRA LTD αναφέρει ότι «η ερευνητική διαδικασία είναι ταυτόχρονα και μια μεγάλη ευκαιρία να φανερωθούν όλες οι πτυχές του αθέμιτου ανταγωνισμού», που αντιμετώπισε από το 2007, στον τομέα των σφαγείων και στον τομέα της διαχείρισης των ζωικών αποβλήτων ευρύτερα.

Εκφράζει, τέλος, την ετοιμότητα να παράσχει στην αρμόδια επιτροπή όλα τα στοιχεία και πληροφορίες, συμβάλλοντας με όλες τις δυνάμεις της στην αποκάλυψη της αλήθειας.

ΚΥΠΕ