CYS: Φιλοξένησε συνεδρίες της Διεθνούς Τεχνικής Επιτ. Τυποποίησης

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για ενεργή συμμετοχή στις εργασίες τυποποίησης των ευρωπαϊκών και διεθνών σωμάτων τυποποίησης, φιλοξένησε τις συνεδρίες της ολομέλειας και των υποεπιτροπών της Διεθνούς Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης ISO TC 21: Equipment for fire protection and Fire fighting στη Λεμεσό μεταξύ 25-28 Οκτωβρίου, 2022.

περιλαμβανομένων των μέσων κατάσβεσης καθώς και του εξοπλισμού.

O CYS προωθώντας τα συμφέροντα της κυπριακής κοινωνίας συμμετέχει ενεργά στις εργασίες της ολομέλειας και της υποεπιτροπής ISO/TC 21/SC 8 Gaseous media and firefighting systems using gas, μέσω των Εθνικών Αντιπροσώπων Δρα Gianfilippi de Parenti Gian Guido, Διευθυντικό Στέλεχος της εταιρείας FirePro, και κ. Βάκη Ιωακείμ, Διευθυντή Ποιότητας. Kατα τη διάρκεια της συνάντησης της ολομέλειας, συζητήθηκε η αναθεώρηση του στρατηγικού πλάνου της Επιτροπής ενώ παράλληλα εγκρίθηκε και η επανεκλογή του Προέδρου της υποεπιτροπής ISO TC21/SC5, κ. Scott Franson (ANSI), για την επόμενη τριετία. Επιπρόσθετα, η ολομέλεια αποφάσισε την επανεξέταση της σειράς προτύπων ISO 8421 Fire Protection Vocabulary ώστε να υπάρχει ενιαίο πλαίσιο με την αντίστοιχη ορολογία που χρησιμοποιείται στο Διεθνές πρότυπο ISO 13943 Fire Safety Vocabulary.

Mέτα από απόφαση της υποεπιτροπής ISO TC 21/ SC8 εγκρίθηκε η σύσταση νέας ομάδας εργασίας σχετικά με την αναθεώρηση του προτύπου ISO 15779: Condensed aerosol fire extinguishing systems — Requirements and test methods for components and system design, installation andmaintenance — General requirements.

Χορηγός της φιλοξενίας ήταν η εταιρεία FirePro Ltd. Η εταιρεία FirePro, δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διανoμή φιλικών προς το περιβάλλον, πρωτοπόρων αυτόματων συστημάτων πυρόσβεσης. Τόσο οι συνεδρίες όσο και η φιλοξενία γενικότερα στέφθηκαν με μεγάλη επιτυχία.