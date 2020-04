Διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα για δικαστές

Συνεχή εκπαιδευτική κατάρτιση κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης και πρωτοφανούς περιόδου θα προσπαθήσει να προσφέρει στους κύπριους δικαστές το Τμήμα Επιμόρφωσης του Ανώτατου Δικαστηρίου, όπως αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση.

«Είναι γεγονός ότι με τους περιορισμούς που τέθηκαν ως αποτέλεσμα του COVID-19, όλοι περνάμε δύσκολες στιγμές και προσαρμοζόμαστε σε νέες συνθήκες. Χάρη στην τεχνολογία και τα επαγγελματικά διαδικτυακά εργαλεία που είναι διαθέσιμα, τα μέλη του προσωπικού του Τμήματος Επιμόρφωσης επικοινωνούν εύκολα μεταξύ τους αλλά και με τους ευρωπαίους εταίρους διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία των εργασιών του», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι το Τμήμα Επιμόρφωσης έχει προσπαθήσει να διοργανώσει δικά του webinars και άλλα διαδικτυακά προγράμματα, αλλά λόγω περιορισμένων δυνατοτήτων στηρίζεται στην συνδρομή των ευρωπαίων και διεθνών εταίρων, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών (EJTN), η Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου (ERA), το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC) και άλλες αδερφές δικαστικές σχολές, ώστε να μπορέσει να προσφέρει στους Κύπριους δικαστές 2-3 επιλεγμένα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα κάθε βδομάδα.

Ήδη, όπως αναφέρεται, το Τμήμα έχει ενημερώσει τους Δικαστές για 2 διαδικτυακές δραστηριότητες οι οποίες θα διεξαχθούν αυτή την εβδομάδα. Η πρώτη φέρει τον τίτλο «Lessons Learned from Around the World About Managing Courts in a Pandemic», και αποτελεί συνεργασία μεταξύ του EJTN και του National Judicial College των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα διεξαχθεί σε μορφή Webcast όπου αναμένεται να το παρακολουθήσουν περισσότερο από 1,000 Δικαστές παγκόσμια. Η δεύτερη δραστηριότητα αποτελείται από ένα Webinar το οποίο διοργανώνεται από το UNODC με θέμα «Artificial Intelligence in the Administration of Justice».

Με την υποστήριξη των εταίρων μας, καταλήγει ανακοίνωση,το Τμήμα Επιμόρφωσης, θα προσπαθήσει να προσφέρει στους κύπριους δικαστές συνεχή εκπαιδευτική κατάρτιση κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης και πρωτοφανούς περιόδου.

