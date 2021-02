Διαδικτυακή συζήτηση για κυκλική οικονομία

Διαδικτυακή συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Η κυκλική οικονομία αποτελεί το κλειδί για ένα αειφόρο γεωργικό σύστημα» διοργάνωσε πρόσφατα η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας Αμμοχώστου.

Σε ανακοίνωση της Εταιρείας αναφέρεται ότι «η συγκεκριμένη συζήτηση αποτελεί την 2η μιας σειράς συζητήσεων που έχουν ξεκινήσει και θα ακολουθήσουν στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου «Support Insular and low density areas in the transition towards a more Circular tourism Economy – INCIRCLE». Το έργο INCIRCLE στοχεύει στην εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας στον τουριστικό τομέα, δίνοντας έμφαση στους τομείς της βιώσιμης κινητικότητας, ενεργειακής απόδοσης και τη διαχείριση του νερού και αποβλήτων».

Προστίθεται ότι «κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Καδής ανέπτυξε την υφιστάμενη κατάσταση στον κλάδο της Γεωργίας, ενώ αναφέρθηκε στα μελλοντικά πλάνα σε σχέση με την κυκλική οικονομία».

Η Ευδοκία Μπαλαμού, Συντονίστρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας, παρουσίασε τα Ευρωπαϊκά έργα τα οποία υλοποιεί η Αναπτυξιακή Εταιρεία και σχετίζονται με την Κυκλική οικονομία ενώ η Παγώνα Λίγγου, εμπειρογνώμονας σε θέματα ΕΚΕ ανέλυσε τη σημασία της Κυκλικής Γεωργίας και αναφέρθηκε στα οφέλη που μπορεί να υπάρξουν με ορισμένες καλές πρακτικές.

Σημειώνεται ότι «κατά τη διάρκεια της συζήτησης δόθηκε η ευκαιρία στους κκ Κεφαλά Αναστάσιο, Ιδιοκτήτη του εστιατορίου «Μαγεμένο δάσος» και Ζαμάνη Άγγελο, Υπεύθυνο Οινοποιείου Agrovision, από την Χαλκιδική να παρουσιάσουν μια συγκεκριμένη πρακτική που εφάρμοσαν αφού συνεργάστηκαν μαζί και είχε θέμα «Η Κυκλική οικονομία στην βιομηχανία οίνου - παραγωγή ψωμιού».

Σημειώνεται ότι θα ακολουθήσουν άλλες δύο διαδικτυακές συζητήσεις οι οποίες θα ασχοληθούν με τον Τουρισμό, την τοπική Αυτοδιοίκηση και τις Επιχειρήσεις σε σχέση με την Κυκλική Οικονομία.

Πηγή: ΚΥΠΕ