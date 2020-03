Διεκδίκησαν ίσες ευκαιρίες και οι γυναίκες στην Πάφο

Γυναικείες και συνδικαλιστικές οργανώσεις, μη κυβερνητικοί οργανισμοί, δημόσιοι φορείς από όλη την Πάφο, ένωσαν τις δυνάμεις τους στην εκστρατεία « ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ» διεκδικώντας ίσα δικαιώματα, ίσες ευκαιρίες σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Στην Πάφο, η αλυσίδα ξεκίνησε από τα Κυβερνητικά Γραφεία και δια μέσου της οδού 1ης Απριλίου και έφτασε μέχρι το Δημαρχείο Πάφου.

Οι γυναίκες από όλες τις γυναικείες συνδικαλιστικές οργανώσεις, τους δημόσιους φορείς και τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς, συμμετέχοντας σθεναρά στην πρωτοβουλία « ΕΊΝΑΙ Η ΩΡΑ» συγκεντρώθηκαν έξω από τα κυβερνητικά κτίρια της Πάφου και διένειμαν φυλλάδια.

Η Νίνα Χριστοδούλου από τον ΠΟΓΟ είπε στο ΚΥΠΕ « πως όλες μαζί οι γυναίκες και ενωμένες μπορούμε να διεκδικήσουμε». Αναφέρθηκε στην εφαρμογή των νομοθεσιών και στην δημιουργία δομών προστασίας και στήριξης, στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων μας αλλά και στην εξάλειψη όλων των διακρίσεων στον χώρο εργασίας.

Η συντονίστρια της σοσιαλιστικής γυναικείας κίνησης της ΕΔΕΚ στην Πάφο, Άντρη Κακογιάννη, σε δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ ανέφερε πως με την σημερινή ημέρα επιθυμούν να περάσουν ένα μήνυμα ενάντια στη βία κατά των γυναικών, κατά των οικογενειών και κατά των παιδιών τους . Εξέφρασε δε, την ελπίδα όλες οι γυναίκες να επιδείξουν ενδιαφέρουν.

Η Γεωργία Ζυμπουλάκη ΓΓ της γυναικείας γραμματείας της Συμμαχίας ανέφερε στο ΚΥΠΕ, πως όπως έχουμε ίσες υποχρεώσεις , πρέπει να έχουμε και ίσα δικαιώματα, στον μισθό και στην εργασία . Η κ. Ζυμπουλάκη αναφέρθηκε στον τερματισμό κάθε μορφής βίας, στην ισότητα στα κέντρα λήψης αποφάσεων αλλά και στην μηδενική ανοχή στον σεξισμό, τις διακρίσεις και τα έμφυλα στερεότυπα.

Η Ανθή Λεωνίδου Στρόππου πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ Πάφου ανέφερε πως "σήμερα βρισκόμαστε εδώ όπως όλες οι κομματικές συνδικαλιστικές και άλλες γυναικείες οργανώσεις για να στείλουμε ένα μήνυμα ότι οι γυναίκες σήμερα διεκδικούμε το δικαίωμα να είμαστε σε θέσεις κλειδιά σε όλες τις βαθμίδες αλλά και να στείλουμε ένα μήνυμα ενάντια στην καταπίεση των γυναικών".

Από την πλευρά της η Ελενίτσα Βλάχου της ΠΑΣΥΔΥ είπε « κάνουμε αυτή την διαμαρτυρία και μονόωρη στάση εργασίας, για να δυναμώσει η φωνή των γυναικών ενάντια στην βία», προσθέτοντας πως διεκδικούν « ίσα δικαιώματα, όχι μόνο την ημέρα της γυναίκας αλλά για όλο τον χρόνο» . Όπως είναι οι άντρες άνθρωποι συνέχισε, έτσι είμαστε και εμείς και έχουμε τα ίδια δικαιώματα με αυτούς.

Τη στάση εργασίας στήριξαν οι γυναικείες οργανώσεις Γυναικείο Κίνημα ΠΟΓΟ, Γυναικείος Όμιλος Πρωτοπορία, Γυναικεία Οργάνωση Δημοκρατικού Κόμματος - ΓΟΔΗΚ, Σοσιαλιστική Γυναικεία Κίνηση - Women`s Socialist Movement, Γυναικεία Οργάνωση Δημοκρατικού Συναγερμού, Ίσα Δικαιώματα Ίσες Ευθύνες, Γυναικεία Κίνηση Οικολόγων ΓΥΚΟ GYKO, Συμμαχία Γυναικών, Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου καθώς επίσης οι Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία ΠΕΟ - Pancyprian Federation of Labour PEO, η ΣΕΚ - Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου, Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου - ΑΣΔΥΚ, ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΔΥ, ΚΟΓΕΕ και Ένωση Συντακτών Κύπρου.

Στήριξαν επίσης οι μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS) ΣΠΑΒΟ/Association for the Prevention and Handling of Violence in the FamilyΚυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού - ΚΣΟΠ / Cyprus FPA AIPFE Cyprus - Women of Europe Foundation Promoting Equality "Hypatia" Stigma Organisation Hands Across the Divide ZOE Vs War Violence Zonta Club of Nicosia Region, Κίνηση Προσφύγων και Εκτοπισμένων Μανάδων, Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ), `Ιδρυμα ΦΗΜΟΜΟΗ, Obreras Empowered - Female Migrant Domestic Workers Cyprus.

Στήριξαν τέλος κυρίως ανεξάρτητες και ανένταχτες γυναίκες από όλη την Κύπρο.

ΚΥΠΕ