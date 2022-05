Διόρισε Επίτροπο Διαφάνειας ο Αναστασιάδης

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης δέχθηκε σήμερα στο Γραφείο του τον Πρόεδρο και τα μέλη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου οι οποίοι του παρέδωσαν τον κατάλογο 15 ατόμων προτεινόμενων ως υποψηφίων για τη συγκρότηση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ασκώντας τις εξουσίες του που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη νομοθεσία αποφάσισε τον διορισμό του Επιτρόπου Διαφάνειας και των Μελών της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς ως ακολούθως:

Δείτε επίσης: Στον ΠτΔ η λίστα με ονόματα για Αρχή κατά Διαφθοράς

Επίτροπος Διαφάνειας:

Χάρης Πογιατζής, πρώην Δικαστής, κάτοχος πτυχίου LLB (Hons) Exon, πανεπιστήμιο Έξετερ, Αγγλίας

Μέλη:

Μιχαήλ Κωνσταντινίδης, πρώην Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, κάτοχος πτυχίου Bsc Mechanical Engineering, Queen Mary College University of London και Msc Engineering, University of Minnesota

Ελένη Πατέρα – Δημοσθένους, Δικηγόρος, κάτοχος πτυχίου Νομικής, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νίκος Ζαμπακίδης, Λογιστής/Ελεγκτής, πρώην Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, κάτοχος επαγγελματικού τίτλου ACCA

Τατιάνα Ζαχαριάδου, Κοινωνιολόγος, κάτοχος πτυχίου BA Sociology, State University of New York, Albany και MA in Applied Sociology, University of Indianapolis.

Η έναρξη των καθηκόντων της Αρχής κατά της Διαφθοράς θα οριστεί το συντομότερο, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αφορούν τη στελέχωση, τη στέγαση, αλλά και θέματα που άπτονται της εύρυθμης λειτουργίας της Αρχής. Η θητεία της Αρχής είναι εξαετής.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκφράζει τις ευχαριστίες του για το έργο που επιτέλεσαν ο Πρόεδρος και τα μέλη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου.