ECDC: Ακόμα στο κόκκινο η Κύπρος

Βελτίωση στην επιδημιολογική κατάσταση στην Ισπανία, τη Γαλλία και εν μέρει την Ιταλία καταγράφεται στον επιδημιολογικό χάρτη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας την Πέμπτη.

Η Κύπρος παραμένει στην κόκκινη ζώνη, ενώ οι κόκκινες περιοχές στην Ισπανία έχουν μειωθεί, με τις βόρειες περιοχές της χώρες να θεωρούνται πλέον μέρος της πράσινης ζώνης.

Στην πράσινη ζώνη βρίσκονται πλέον και περιοχές της βόρειας και κεντρικής Ιταλίας και η Σαρδηνία, καθώς και η Νορμανδία στη Γαλλία. Στις πράσινες περιοχές παραμένουν το μεγαλύτερο μέρος της Δανίας, η Πολωνία, το μεγαλύτερο μέρος της Τσεχίας και σημαντικό μέρος της Ουγγαρίας.

Updated🚦 maps are online!

These maps aim to support the @EUCouncil recommendation on travel measures in the EU during #COVID19 pandemic.

Color-blind friendly map in the next tweet.https://t.co/CcBVx6B0o5 pic.twitter.com/fIRdtRje4A

— ECDC (@ECDC_EU) September 30, 2021