ECDC: Παραμένει στο «βαθύ κόκκινο» η Κύπρος

Ουσιαστικά αναλλοίωτη παραμένει η επιδημιολογική εικόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο σύμφωνα με τον τελευταίο χάρτη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) για τον COVID-19 ο οποίος δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη.

Οι περισσότερες περιφέρειες και χώρες της Ευρώπης βρίσκονται στην βαθιά κόκκινη κατηγορία ή αλλιώς στην κόκκινη κατηγορία. Οι μόνες περιφέρειες σε καλύτερη κατάσταση βρίσκονται στην Ιταλία και τη Ρουμανία.

Η Κύπρος βρίσκεται για ακόμα μια εβδομάδα στην βαθιά κόκκινη κατηγορία.

Σημειώνεται πως ο συγκεκριμένος χάρτης δεν καταγράφει τους θανάτους ή τις σοβαρές νοσηλείες, ούτε και τα επίπεδα εμβολιασμού, αλλά μόνο τον αριθμό των νέων κρουσμάτων τις τελευταίες 14 ημέρες ανά 100 χιλιάδες πληθυσμού. Επίσης δεν καταγράφονται τα κρούσματα από την παραλλαγή Όμικρον.

Ειδικότερα, η κατάσταση στη Ρουμανία έχει ελαφρώς επιδεινωθεί καθώς η βορειοανατολική περιφέρεια έχει περάσει στην πορτοκαλί ζώνη, ενώ η πρωτεύουσα Βουκουρέστι είναι πλέον στην κόκκινη κατηγορία. Η νοτιοδυτική περιφέρεια της χώρας παραμένει στην πράσινη κατηγορία, και η μόνη περιοχή που θεωρείται ασφαλής στην ΕΕ και την ΕΟΧ.

Στην Ιταλία οι νοτιοανατολικές περιφέρειες της χώρας και η Σαρδηνία παραμένουν για ακόμα μια εβδομάδα στην πορτοκαλί ζώνη, ωστόσο η βόρεια Ιταλία έχει περάσει στη βαθιά κόκκινη κατηγορία.

Στην υπόλοιπη Ευρώπη, στη βαθιά κόκκινη κατηγορία επιστρέφουν η Εσθονία και η Λετονία μετά από μια παροδική βελτίωση, καθώς και η Ισλανδία. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί επίσης στην Ισπανία και τη Γαλλία, ενώ καταγράφεται περιορισμένη βελτίωση στην ανατολική Αυστρία και την ανατολική Πολωνία.

Ως πορτοκαλί ζώνη ορίζονται οι χώρες ή περιοχές όπου ο συνολικός αριθμός των νέων περιστατικών κατά τις προηγούμενες 14 ημέρες βρίσκεται μεταξύ κάτω από 50 περιστατικά ανά 100 χιλιάδες κατοίκους, και το ποσοστό θετικών τεστ υπερβαίνει το 4%, ή όπου ο συνολικός αριθμός νέων περιστατικών βρίσκεται μεταξύ 50 και 75 περιστατικών ανά 100 χιλιάδες κατοίκους και το ποσοστό θετικών τεστ υπερβαίνει το 1% ή όπου ο συνολικός αριθμός νέων περιστατικών βρίσκεται μεταξύ των 75 και των 200 περιστατικών ανά 100 χιλιάδες κατοίκους και το ποσοστό θετικών τεστ είναι χαμηλότερο του 4%.

Ως κόκκινη ζώνη ορίζονται οι χώρες ή περιοχές όπου ο συνολικός αριθμός των νέων περιστατικών κατά τις προηγούμενες 14 ημέρες βρίσκεται μεταξύ 75 και 200 ανά 100 χιλιάδες κατοίκους, και το ποσοστό θετικών τεστ υπερβαίνει το 4%, και εφόσον ο αριθμός νέων περιστατικών βρίσκεται κάτω από τα 500 κρούσματα ανά 100 χιλιάδες κατοίκους (οπότε και η χώρα περνά στην «βαθιά κόκκινη» κατηγορία).

Ο χάρτης και τα σχετικά δεδομένα δημοσιοποιούνται από τον ECDC κάθε Πέμπτη, στηρίζοντας τις προσπάθειες που γίνονται στη βάση σχετικής εισήγησης του Συμβουλίου της ΕΕ για συντονισμό των περιορισμών στην ελεύθερη διακίνηση λόγω της πανδημίας. Οι χάρτες βασίζονται στα τελευταία στοιχεία που βρίσκονται στη βάση των δεδομένων που αποστέλλονται από τα κράτη μέλη στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης (TESSy) μέχρι τα μεσάνυχτα της Τρίτης.

Updated 🚦 maps are online!

These maps aim to support the @EUCouncil recommendation on travel measures in the EU during #COVID19 pandemic.

Color-blind friendly map in the next tweet.https://t.co/CcBVx6B0o5 pic.twitter.com/bQEfsMMbOl

— ECDC (@ECDC_EU) December 23, 2021