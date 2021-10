Έφυγε από τη ζωή ο γνωστός δικηγόρος Ανδρέας Νεοκλέους

Απεβίωσε σε ηλικία 82 ετών σήμερα 1η Οκτωβρίου ο γνωστός δικηγόρος Ανδρέας Νεοκλέους.

Το βιογραφικό του

Ο Ανδρέας Νεοκλέους γεννήθηκε στην Πάφο. Είναι ο Ιδρυτής και Διευθύνων Συνεταίρος της Εταιρείας Ανδρέας Νεοκλέους & Σια Δ.Ε.Π.Ε.

Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1964 και εγγράφηκε στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο το 1965. Είναι πρώην μέλος του Κυπριακού Κοινοβουλίου και του Νομικού A80:C549 Κύπρου και επί του παρόντος είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Διεθνούς Δικηγορικού Συλλόγου, του Mediterranean Maritime Arbitration Association (Αντιπρόεδρος) και του International Academy of Tax Advisors. Επιπλέον, είναι μέλος του International Tax Planning Committee of the Cyprus Bar Association και του Congress of Fellows of the Center for International Legal Studies και είναι National Reporter για το Foreign Lawyers Forum of the American Bar Association.

Θεωρείτο ένας από τους κορυφαίους International Tax Lawyers in Euromoney's International Tax Experts Guide. Στα Chamber Guides θεωρείται ως Senior Statesman του νομικού επαγγέλματος.