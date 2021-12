Έφυγε από τη ζωή ο Λουκής Παπαφιλίππου

Με βαθύτατη θλίψη, η οικογένεια Παπαφιλίππου, καθώς και η Διοίκηση και η Διεύθυνση του ΑΝΤ1, όπως μεταδίδει ο ANT1 ανακοινώνουν τον θάνατο του δικηγόρου Λουκή Παπαφιλίππου, ιδρυτή και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΝΤ1, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 17 Δεκεμβρίου 2021, μισή ώρα πριν από τα μεσάνυχτα, σε ηλικία 84 ετών.

Βιογραφικό σημείωμα

Ο Λουκής Παπαφιλίππου γεννήθηκε στην Ποταμιά το 1937. Ήταν νυμφευμένος με την Ηρώ Χατζημάρκου, με την οποία απέκτησαν τρία παιδιά, τον Λέανδρο, την Αντιγόνη και την Έλενα, και ευτύχησε να αποκτήσει έξι εγγόνια τα οποία υπεραγαπούσε.

Αποφοίτησε από το Παγκύπριο Γυμνάσιο και σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πήρε μέρος στον Απελευθερωτικό Αγώνα του 1955-59 ως μέλος της ΕΟΚΑ. Συνελήφθη για τη δράση του από τους Άγγλους και κλείστηκε για δύο χρόνια στο στρατόπεδο συγκέντρωσης της Κοκκινοτριμιθιάς.

Το 1963 ίδρυσε το Δικηγορικό Γραφείο Λουκής Παπαφιλίππου όπου και εξασκούσε την μάχιμη δικηγορία μέχρι το 2019.

Το 1993 ίδρυσε τον Τηλεοπτικό Σταθμό Αντέννα στην Κύπρο και εκ τότε ήταν Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σταθμού.

Διετέλεσε Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας από το 1982 μέχρι και το 1988 και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 1988 μέχρι και το 1994.

Διετέλεσε μέχρι πρόσφατα Γενικός Πρόξενος της Πολωνίας στην Κύπρο.

Επιχορήγησε την ίδρυση της έδρας Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας της Πολωνίας και το 2006, σε αναγνώριση της πολύπλευρης προσφοράς του, το πανεπιστήμιο δημιούργησε την έδρα The Loukis Papaphilippou Seat of Advancement of Modern Greek.

Ήταν Πρόεδρος του Ιδρύματος Παπασταύρου Παπαγαθαγγέλου του στρατολόγου της ΕΟΚΑ το οποίο ίδρυμα εκτελεί κοινωφελές έργο για παιδιά απόρων οικογενειών.

Ο Λουκής Παπαφιλίππου είχε δεχθεί πληθώρα βραβείων και τιμήθηκε ποικιλοτρόπως για την προσφορά του.

Του αποδόθηκε το βραβείο του Τάγματος της Τιμής από τον Πρόεδρο της Ιταλικής κυβέρνησης.

Επίσης έχει παρασημοφορηθεί με τον Ιπποτικό Σταυρό του Διοικητή του Τάγματος Aξιών και τον Αξιωματικό Σταυρό του Τάγματος Αξιών του Προέδρου της Δημοκρατίας της Πολωνίας.

Υπήρξε λάτρης των γραμμάτων και των τεχνών και είχε εκδώσει αρκετές νομικές μελέτες καθώς επίσης και εννέα βιβλία με ποιητικές του συλλογές.

