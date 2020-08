Έφυγε από την ζωή ο πατέρας του Νίκου Τορναρίτη, Γεώργιος

Απεβίωσε σήμερα σε ηλικία, 84 ετών ο Γιώργος Τορναρίτη, πατέρα του κοινοβουλευτικού Εκπρόσωπου του Δημοκρατικού Συναγερμού Νίκο Τορναρίτη.

Ο Γεώργιος Κρ. Τορναρίτης νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Την είδηση γνωστοποίησε με ανάρτηση του ο Νίκος Τορναρίτης, αναφέροντας «Σήμερα το πρωί έφυγε για το παντοτινό ταξίδι ο πατέρας μου Γιώργος Τορναρίτης. Τον Ευχαριστώ για όσα μας πρόσφερε και για όσα χάρισε στην κοινωνία την τέχνη και τον πολιτισμό. Από σήμερα αναπαύεται εν ειρήνη ...»

Ποιος ήταν ο Γεώργιος Κρ. Τορναρίτης

Διακεκριμένος, συγγραφέας, συλλέκτης, εικαστικός δημιουργός και ιδρυτής μουσείων

Γεννήθηκε στη Λεμεσό στις 2 Ιανουαρίου 1936 και αποφοίτησε από το Παγκύπριο Γυμνάσιο το 1953.

Σπούδασε νομικά στο Κολέγιο Τρίνιτι του Κέμπριτζ από το 1955 μέχρι το 1958 (Barrister at Law Grays Inn 1958) και εργάστηκε για δεκαετίες ως δικηγόρος.

Υπήρξε επίσης μέλος της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας από το 1962 μέχρι και το 1965.

Παράλληλα με τη δικηγορία, ασχολήθηκε ενεργά με τη Φυσική Ιστορία και την κυπριακή παράδοση αλλά και τη ζωγραφική.

Το 1984 ίδρυσε το πρώτο Μουσείο Θαλάσσιας Ζωής στην Κύπρο, στην Αγία Νάπα. Το 1987 παρουσίασε εκθέσεις κοχυλιών και υποβρύχιων φωτογραφιών στην πινακοθήκη Πιερίδη στην Αθήνα και στην Πύλη Αμμοχώστου στη Λευκωσία αντίστοιχα.

Το 1992, μαζί με τον Δημήτρη Πιερίδη, συστήνουν το Ίδρυμα Τορναρίτη – Πιερίδη Θαλάσσιας Ζωής, στο οποίο παραχώρησε ως δωρεά την προσωπική του συλλογή από απολιθώματα, κοχύλια και σπάνιο φωτογραφικό υλικό.

Το Ίδρυμα προχώρησε στη δημιουργία δύο ξεχωριστών Μουσείων. Το Μουσείο Θαλάσσιας Ζωής Τορναρίτη – Πιερίδη, το οποίο τώρα στεγάζεται στην Αγία Νάπα και φέρει το όνομα «Θάλασσα» και το Μουσείο Παλαιοντολογίας Τορναρίτη – Πιερίδη στις παλαιές αποθήκες στη Λάρνακα. Και τα δύο μουσεία είναι τα πρώτα του είδους τους στην Κύπρο, το δε «Θάλασσα» βραβεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα από τα καλύτερα Μουσεία της Ευρώπης.

Ο Γιώργος Τορναρίτης συνέγραψε αρκετές μελέτες και βιβλία μεταξύ των οποίων είναι και τα εξής: «Mediterranean Sea Shells Cyprus» (1987, παρουσίαση των κοχυλιών της Κύπρου), «Κοχύλια και Τέχνη» (2001, συσχετισμός της θαλάσσιας ζωής με την εικαστική δημιουργία), «My Cyprus Cats» (2002, περιγραφή της ιστορίας της γάτας στην Κύπρο), «My Boat» (2003, ένα οδοιπορικό στην Κύπρο της δεκαετίας του ’60 και ειδική αναφορά στην ανακάλυψη του πλοίου της Κερύνειας).

Ζωγραφίζει από το 1965 και έχει εκθέσει ατομικά, εκτός της Κύπρου, στην Αθήνα, το Λονδίνο και το Βερολίνο. Έλαβε επίσης μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις ζωγραφικής στην Κύπρο και το εξωτερικό, αποσπώντας κατά κανόνα θετικές κριτικές. Έργα του βρίσκονται εκτεθειμένα σε μουσεία, πινακοθήκες και σημαντικές ιδιωτικές συλλογές.

Το 1969 παρουσίασε έκθεση έργων του μαζί με τον γνωστό ζωγράφο John Corbidge στην Αμμόχωστο. Το 2009 μαζί με τον Τουρκοκύπριο ζωγράφο Hulusin Halit παρουσίασε έκθεση στο Βερολίνο (10 Νοεμβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου 2009) στο οίκημα του Heinrich Boll, ενός από τα πλέον γνωστά ιδρύματα της Γερμανίας. Το 2010 στο Ελληνικό Κέντρο του Λονδίνου παρουσίασε έκθεση Ζωγραφικής του με γενικό τίτλο “Memories and Hope of Cyprus”, η οποία σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Το 2015 παρουσίασε στο «Σπίτι της Κύπρου» στην Αθήνα την έκθεση ζωγραφικής του «Hope for Cyprus» - «Ελπίδα για την Κύπρο».

Το 2011 του απονεμήθηκε από την κυπριακή Πολιτεία το μετάλλιο πολιτιστικής προσφοράς «Στασίνος», για την ίδρυση των μουσείων και γενικότερα για την πολύτιμη συνεισφορά του στον πολιτισμό της Κύπρου.

Η αναγνώριση προς το έργο του έρχεται και από το εξωτερικό, από την Ιαπωνία, με την έκφραση συγχαρητηρίων προσωπικά από τον ίδιο τον Αυτοκράτορα Hirohito για το έργο του «Mediterranean Sea Shells Cyprus».

Ο Γιώργος Τορναρίτης γιος του Κρίτωνα Τορναρίτη, του πρώτου Γενικού Εισαγγελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας και πατέρας του Κρίτωνα, Νίκου, Χριστόφορου και Μαίρης Τορναρίτη.