Εισαγωγή ακουστικής ηχογράφησης πρακτικών στα δικαστήρια

Ολοκληρώθηκε εντός έξι μηνών, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος η μελέτη για την εισαγωγή Συστήματος Ακουστικής Ηχογράφησης των Πρακτικών στα Κυπριακά Δικαστήρια (Feasibility Study on the Introduction of Digital Audio Recording (DAR) in Court Proceedings in Cyprus).

Ανακοίνωση του Τμήματος Μεταρρύθμισης και Επιμόρφωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναφέρει ότι η μελέτη έχει διαβιβαστεί στο Ανώτατο Δικαστήριο και στα εμπλεκόμενα Υπουργεία: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως και Υπουργείο Οικονομικών για να μελετηθεί και σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται να είναι σε θέση να ενημερώσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά πόσο θα προχωρήσουν ή όχι με την υλοποίηση του έργου.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS) και υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Δημοσίου Δικαίου της Ιρλανδίας (IPA). Οι τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος ανατέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ελληνική εταιρεία Telmaco.

ΚΥΠΕ