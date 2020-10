Εκπαίδευση αστυνομικών για διερεύνηση βιασμών

Ολοκληρώθηκε την Τρίτη το δεύτερο κατά σειρά εκπαιδευτικό εργαστήριο, σε θέματα διερεύνησης υποθέσεων βιασμών και σεξουαλικής κακοποίησης, που πραγματοποίησαν η Αστυνομία Κύπρου και η Βρετανική Ύπατη Αρμοστεία στην Κύπρο.

Ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει ότι το εκπαιδευτικό εργαστήριο ήταν διάρκειας δύο ημερών και πραγματοποιήθηκε στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, υπό τον γενικό τίτλο «Responding to Initial Reports of Rape and Sexual Assault Workshop». Στόχος του ήταν η περαιτέρω εκπαίδευση των μελών της Αστυνομίας, στο χειρισμό υποθέσεων βιασμού και σεξουαλικής κακοποίησης, ως πρώτοι δέκτες τέτοιων καταγγελιών.

Το συγκεκριμένο εργαστήριο, ήταν το δεύτερο κατά σειρά εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες μέρες, με τη συνεργασία της Αστυνομίας και της Βρετανικής Ύπατης Αρμοστείας. Είχε προηγηθεί, μεταξύ των ημερομηνιών 19 και 22 Οκτωβρίου 2020, εργαστήριο με θέμα «Victim focused Investigations of Rape and Sexual Assault Workshop» το οποίο απευθυνόταν σε ανακριτές τέτοιους είδους υποθέσεων.

Εκπαιδευτές στα δύο προγράμματα ήταν η Alison Eaton, εκπαιδεύτρια στο Royal College of Policing, ειδική σε θέματα βιασμών και κακοποίησης παιδιών, με 30χρονη προϋπηρεσία στην Αστυνομία του Ηνωμένου Βασιλείου και η Isabelle Kerr, Διευθύντρια του “Rape Crisis Centre” της Γλασκόβης, ειδική στο θέμα Rape Trauma.

Στις πιο πάνω εκπαιδεύσεις συμμετείχαν συνολικά 41 μέλη της Αστυνομίας Κύπρου και δύο μέλη της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων, τα οποία είχαν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις, να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους αλλά και να ενημερωθούν για τις προσεγγίσεις και πρακτικές που ακολουθούνται από άλλες χώρες και οργανισμούς/υπηρεσίες σε τέτοια περιστατικά.

Παρόμοια εκπαιδευτικά εργαστήρια πραγματοποιούνται και σε άλλες χώρες του κόσμου και είναι χρηματοδοτημένα από την Βρετανική Ύπατη Αρμοστεία.

Με το τέλος των εκπαιδεύσεων απονεμήθηκαν διπλώματα στους συμμετέχοντες από την Υποπρόξενο της Βρετανικής Ύπατης Αρμοστείας στην Κύπρο Christina Smith και τον Διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου, Ανώτερο Αστυνόμο Θεμιστό Αρναούτη.

ΚΥΠΕ