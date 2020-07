Εκστρατεία ενημέρωσης κατά διαχωρισμού πρόωρων νεογνών από γονείς

Εκστρατεία ενημέρωσης για τα πρόωρα νεογνά που νοσηλεύονται εν καιρώ πανδημίας στις Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, εγκαινιάζει το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Φροντίδα των Νεογνών (European Foundation for Care of Newborn Infants- EFCNI) σε συνεργασία με το διεθνές δίκτυο Global Alliance for Newborn Care (GLANCE).

Σύμφωνα με σχετικό Δελτίο Τύπου, η διεθνής εκστρατεία «Zero separation. Together for better care!» έχει μακροπρόθεσμη προοπτική η οποία αφορά στην ενημέρωση και τη στήριξη των γονέων των οποίων τα πρόωρα νεογνά νοσηλεύονται εν καιρώ πανδημίας στις Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (MENN). Στόχος της εκστρατείας που στα ελληνικά σημαίνει «Καθόλου αποχωρισμός. Μαζί για καλύτερη φροντίδα», είναι να αναδειχθούν τα οφέλη της απουσίας διαχωρισμού των πρόωρων και ασθενών νεογνών από τους γονείς τους στις ΜΕΝΝ.

Παράλληλα με τους γονείς, η εκστρατεία έχει στόχο να παρέχει υποστήριξη και στους επαγγελματίες υγείας των Μονάδων νεογνικής φροντίδας, έτσι ώστε τα πρόωρα νεογνά και οι οικογένειές τους να μπορούν να έχουν την απαραίτητη αναπτυξιακή φροντίδα και στήριξη σε πλήρη αρμονία με τις προφυλάξεις που λαμβάνονται για τον COVID-19.

Αξίζει να αναφερθεί ότι την εκστρατεία υποστηρίζουν οι οργανώσεις «Θερμοκοιτίδα Αγάπης» με έδρα την Κύπρο και «Ηλιτόμηνον» με έδρα την Ελλάδα στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που διατηρούν με στόχο τη διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεργασίας για την ανταλλαγή γνώσεων, ιδεών και εμπειριών και την ανάπτυξη λύσεων σε θέματα που αφορούν στα πρόωρα νεογνά, μέσω πολλαπλών εργαλείων όπως η προώθηση και θέσπιση των Ευρωπαϊκών Προτύπων Φροντίδας για τη Νεογνική Υγεία (“European Standards of Care for Newborn Health”), η δημιουργία ομάδων εργασίας, η υλοποίηση προγραμμάτων και δραστηριοτήτων και η διοργάνωση δράσεων.

Λόγω του COVID-19 σε ολόκληρο τον κόσμο οι Νεογνολογικές Κλινικές έχουν υιοθετήσει πολιτική διαχωρισμού, περιορίζοντας ή απαγορεύοντας την πρόσβαση των γονέων στις ΜΕΝΝ, ωστόσο ο διαχωρισμός αυτός ενδέχεται να οδηγήσει σε μακροχρόνια προβλήματα ανάπτυξης και υγείας στα νεογνά και να επηρεάσει την ψυχική υγεία των γονέων.

Γι’ αυτόν τον λόγο, η GLANCE στοχεύει στην ευαισθητοποίηση απέναντι στις ανάγκες των γονέων και των νεογέννητων σε περιόδους πανδημίας και παρέχει ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες υιοθέτησης μιας προσέγγισης μηδενικού διαχωρισμού γονέων - πρόωρων στις Μονάδες νεογνών, διατηρώντας παράλληλα όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις και τα υψηλά πρότυπα υγιεινής.

Μέσω της εκστρατείας παρέχονται πηγές πληροφόρησης, με τη χρήση ιστοτόπων και σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες σχετίζονται με την αναπτυξιακή φροντίδα των νεογνών και των οικογενειών τους τόσο υπό το πρίσμα του COVID-19, αλλά και πέραν αυτού.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, κατόπιν έρευνας και συγκέντρωσης απόψεων από ένα σύνολο επαγγελματιών υγείας διεθνώς, και αφού προηγήθηκε σχετική διαβούλευση σε ό,τι αφορά στις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), προέκυψε το γεγονός ότι ο διαχωρισμός των γονέων από τα νεογνά τους υιοθετήθηκε ως πρακτική, χωρίς να έχει μεσολαβήσει προηγουμένως η οποιαδήποτε τεκμηρίωση για τη λειτουργικότητα της πρακτικής αυτής.

Στην πραγματικότητα, ο ΠΟΥ δήλωσε πως η μητέρα και το βρέφος θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν μαζί κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας και να διατηρούν επαφή δέρμα με δέρμα, συμπεριλαμβανομένης της μητρικής φροντίδας καγκουρό, ειδικά αμέσως μετά τον τοκετό και κατά τη διάρκεια του θηλασμού, ανεξαρτήτως από το αν η μητέρα ή το νεογνό της αποτελούν διαγνωσμένα ή πιθανά περιστατικά λοίμωξης κορωνοϊού.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι η εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εστιάζει σε έξι βασικές θεματικές: Θηλασμός και μητρικό γάλα, πνευμονικές παθήσεις, (π.χ. αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV), μεγαλύτερα παιδιά που ήταν πρόωρα βρέφη, ψυχική υγεία, η έξοδος από το νοσοκομείο και ο ρόλος του πατέρα και των μελών της οικογένειας.

Τέλος είναι άξιο αναφοράς το ότι πέρα από οργανώσεις γονέων και ασθενών, ένας σημαντικός αριθμός επαγγελματιών υγείας καθώς και Εθνικών και Διεθνών Επιστημονικών Εταιρειών, μεταξύ των οποίων η Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής Κύπρου,η Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία και ο Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών- Μαιευτών Αθήνας, υποστηρίζουν την εκστρατεία και παρέχουν δηλώσεις και επιστημονικά δεδομένα που υπογραμμίζουν τη θετική επίδραση του μηδενικού διαχωρισμού στα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα υγείας στις ΜΕΝΝ.

ΚΥΠΕ