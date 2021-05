ΕΚΤΑΚΤΟ: Σεισμός ταρακούνησε την Κύπρο

Σεισμός ταρακούνησε πριν από λίγο αρκετές περιοχές στην Κύπρο. Έγινε ιδιαίτερα αισθητός στη Λεμεσό ενώ αναφορές υπάρχουν και από Λευκωσία και από Πάφο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το Ευρωπαϊκό Σεισμολογικό Κέντρο ήταν 4.5 βαθμούς στην κλίμακα ρίχτερ. Είχε εστιακό βάθος 40 km.

Το επίκεντρο σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση είναι κοντά στην Πόλη Χρυσοχούς όπως βλέπετε στον χάρτη και 55 km βορειοδυτικά της Λεμεσού

Δείτε τον χάρτη με το επίκεντρο:

M4.4 #earthquake ( #σεισμός ) strikes 64 km W of #Nicosia ( #Cyprus ) 5 min ago. Read eyewitnesses' stories & share yours: https://t.co/mIciDzitMh

#Earthquake (#σεισμός) possibly felt 2 min ago in #Limassol District #Cyprus. Felt it? See https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/0U4zlTN6uA

— EMSC (@LastQuake) May 31, 2021