Ελέγχους για κορωνοϊό θα πραγματοποιεί το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σωστό και έγκαιρο εντοπισμό ενδεχόμενων κρουσμάτων του νέου κορωνοϊού ανάμεσα στα μέλη της κοινότητάς του θα παρέχει το Πανεπιστήμιο Κύπρου, από τις 18 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου 2021.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, στον σταθμό ελέγχου που εγκαταστάθηκε στην Πανεπιστημιούπολη κάτω από την επιτήρηση του Κέντρου Υγείας, αλλά και του Τομέα Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου, οι φοιτητές και φοιτήτριες, το ακαδημαϊκό, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό, θα μπορούν καθημερινά να λαμβάνουν μέρος σε δειγματοληπτικό έλεγχο, με τα ραντεβού να διευθετούνται ηλεκτρονικά.

Το Πανεπιστήμιο σημειώνει πως ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό του Εργαστηρίου Μοριακής Ιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, επικεφαλής του οποίου είναι ο Καθηγητής Λεόντιος Κωστρίκης, θα χρησιμοποιεί μια εντελώς νέα μέθοδο ανίχνευσης του ιού SARS-CoV-2, ο οποίος προκαλεί την ασθένεια COVID-19.

Η νέα μεθοδολογία βασίζεται σε αμερικανική πατέντα του Καθηγητή Κωστρίκη (US 7,709,188B2) και θα εφαρμοστεί σε συνδυασμό με τη διαδικασία δεξαμενοποίησης δειγμάτων (sample pooling). Η μέθοδος αυτή είναι η μοναδική στην Κύπρο που έχει πιστοποιηθεί από τρεις διεθνείς οργανισμούς και πιο συγκεκριμένα από τον World Health Organization SARS CoV-2 External Quality Assessment Programme (WHO SARS CoV-2 EQAP), το European Center for Prevention and Disease Control (ECDC) και από το Quality Control for Molecular Diagnostics, UK (QCMD).

Οι διαγνωστικοί έλεγχοι, θα διενεργούνται δωρεάν και θα επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ το κόστος αναλωσίμων αναμένεται να καλυφθεί από τα Ίδια Έσοδα του Πανεπιστημίου Κύπρου.