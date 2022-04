Εμπορική συνεργασία μεταξύ Καμποτίας και ΕΒΕ Λάρνακας

Τις προοπτικές επιχειρηματικής και εμπορικής συνεργασίας μεταξύ της Καμποτίας και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λάρνακας (ΕΒΕ) συζητήθηκαν σε συνάντηση των δύο αντιπροσωπειών.

Σε γραπτή ανακοίνωση του Επιμελητηρίου αναφέρεται ότι «η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Απριλίου, ύστερα από πρωτοβουλία της ESCAP (National Committee on Economic & Social Commission for Asia and the Pacific), μεταξύ του Προέδρου του ΕΒΕ Λάρνακας Σταύρου Σταύρου και αντιπροσωπείας του Επιμελητηρίου, με επίσημους απεσταλμένους από την Καμποτία. Η αποστολή αποτελείτο από τον Σύμβουλο του Πρωθυπουργού της Καμποτίας και ανώτερα στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών».

Προστίθεται ότι «στα πλαίσια της συνάντησης έγινε αλληλοενημέρωση για τις επιπτώσεις από την πανδημία και το βαθμό επηρεασμού των οικονομιών των δύο χωρών αλλά και των επικείμενων προοπτικών. Συζητήθηκαν οι κύριοι τομείς των οικονομικών δραστηριοτήτων, των εξαγωγών καθώς και οι ανερχόμενοι τομείς για επενδύσεις».

Οι εκπρόσωποι της Καμποτίας «ενημέρωσαν επίσης για το νέο νόμο επενδύσεων και τις σχετικές πολιτικές και διευκολύνσεις που έχουν εφαρμόσει στη χώρα τους για προσέλκυση ξένων επενδυτών».

Από την πλευρά του ο κ. Σταύρου είπε πως «η συνάντηση ήταν το πρώτο βήμα για διερεύνηση, σε πρώτο στάδιο, των δυνατοτήτων και προοπτικών επιχειρηματικής και εμπορικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Το ΕΒΕ Λάρνακας είναι ανοικτό για συνεργασίες ώστε οι επιχειρήσεις της πόλης και επαρχίας να ενισχύσουν την εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητά τους» σημείωσε.

ΚΥΠΕ