Επισκέφθηκε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο μικρός Αντώνης (Φώτος)

Είχα σήμερα τη χαρά να γνωρίσω τον όμορφο μαχητή της ζωής, τον μικρό Αντώνη, με τη μεγάλη ψυχή. Είμαι περήφανος γι’ αυτόν, για τον αγώνα και την επιτυχία του. Είμαι περήφανος για τους γονείς του, τη Χαρά και τον Χρίστο που παραδίδουν σε όλους μας μαθήματα αγάπης και σθένους. Είμαι ακόμη περήφανος για τους πολίτες της χώρας μας που με ενθουσιώδη αλτρουισμό αγκάλιασαν τον Αντώνη ως δικό τους παιδί. Αντώνη μου, σου εύχομαι να ξεπεράσεις την περιπέτειά σου και μεγαλώνοντας να είσαι ένα λαμπρό παράδειγμα δύναμης για ζωή.